CFE no realizará concurso internacional para construir una central en GTO

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó la decisión de cancelar el concurso internacional para llevar a cabo la construcción de una central de ciclo combinado en la que se generaría energía eléctrica,, misma que se ubicaría en Salamanca, municipio del estado de Guanajuato.

Esta decisión fue tomada a raíz del impacto económico que ha tenido la crisis causada por el Covid-19, de esta forma la CFE busca cumplir con la polìtica de no endeudamiento, con la que se pretende optimizar la mayor cantidad de recursos económicos posibles.

Por medio de un comunicado dirigido a las empresas interesadas en participar en el concurso, la CFE informó que la cancelación del Concurso Abierto Internacional No. CFE-0036-CACOA-0012-2019 con el fin de llevar a cabo la contratación del Proyecto: “347 CC SALAMANCA”, no genera algún tipo de responsabilidad para la Empresa Productiva del Estado, por lo cual no será responsable por costos relacionados con la preparación de los concursantes.

Las bases para el concurso se publicaron en octubre del 2019, la finalidad de la convocatoria era la contratación de los servicios para la construcción de una Central de Ciclo Combinado de generación de energía eléctrica con una Capacidad Neta Garantizada de 836.79 MV (± 4 por ciento).

El combustible elegido era gas natural, para que la central funcionara con dos turbogeneradores de gas, dos generadores de vapor por recuperación de calor, una turbina de vapor y un sistema de enfriamiento principal con aerocondensador, además de transformadores principales y auxiliares, junto con todos los equipos necesarios para integrar una Central de Ciclo Combinado, incluyendo también su sistema de transmisión.

Es importante aclarar que la CFE no hará ningún tipo de reembolso, compensación o indemnización en caso de que los concursantes hayan incurrido en gastos para realizar las propuestas relacionadas con la convocatoria lanzada en octubre pasado.