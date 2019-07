Buró de crédito: cómo salir y qué pasa si estas en la lista

Buró de crédito

El buró de crédito es un sistema que refleja tu estatus crediticio, es decir, muestra los créditos que tienes o has tenido para dar conocimiento a las empresas de la capacidad de pago con la que cuentas o has contado.

Es por esta razón razón que a mucho de nosotros no importa o nos da pavor saber si estamos en la famosa "lista negra" del buró de crédito. Es totalmente normal aparecer en el buró ya que como bien se menciona, es un historial; que en dicho historial se reflejen faltas de pago, es otra historia.

Actualmente las deudas mayores a 400 UDIS, equivalente a 1 millón 977 mil 246.8 pesos y no se eliminarán nunca.

Si alguna vez te han otorgado un crédito hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito lo más seguro es que te encuentres en la lista del Buró de Crédito, pero no significa que sea malo, incluso podría ser un error no estar en él. No es necesario busca cómo salir del buró de crédito ya que no se puede salir como tal.

Buró de crédito, ¿en cuánto tiempo sales?

Si por alguna razón te atrasaste es obvio que estarás como deudor en el Buró. Para cambiar tu estatus, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y las Reglas Generales emitidas por el Banco de México, dicen que todo depende del monto del adeudo, con el cual se decide el tiempo que se queda el registro.

Cómo salir de BURÓ DE CRÉDITO

Dependiendo del adeudo, la ley que regula las sociedades de información creditica especifica que el registro de adeudo desaparecerá de acuerdo a la siguiente clasificación:

25 UDIS, más o menos 113 pesos, se eliminan después de un año.

500 UDIS, más o menos 2 mil 260 pesos, se eliminan después de dos años.

Mil UDIS, más o menos 4 mil 520 pesos, se eliminan después de 4 años.

La información de tus créditos con adeudos mayores a mil UDIS se eliminan al cumplir 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando:

Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, 1.7 millones de pesos.

El crédito no se encuentre en proceso judicial.

No hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Deudas mayores a 400 mil UDIS, equivalente a 1 millón 977 mil 246.8 pesos no se eliminarán nunca,si compraste una casa de dos millones, el historial será para siempre.

Los plazos empiezan a partir de que la persona que pide el crédito reporta un atraso y posteriormente a que se liquide el pago del adeudo, pero si tuviste incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que tu estatus mejore, si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial.

Pero si en realidad buscas cómo quieres salir del Buró de crédito, esta idea resultaría contraria, pues al presentar tu solicitud te encontrarías con que los otorgantes no tienen información sobre tus antecedentes de compras a crédito o contratos de servicios, por lo que no podrían corroborar tu información, por no tener un historial que te respalde como buen comprador.

¿Te interesa salir del buró de crédito? aquí te decimos como hacerlo

Aunque parezca absurdo te conviene que tu historial muestre tus pagos oportunos, porque así tendrás una forma confiable de avalar que eres una persona cumplida con tus adeudos. Recuerda que seguir siendo puntual en el pago de tus créditos te ayudará mantener un historial sano que te dará mayores probabilidades de obtener nuevos financiamientos.

