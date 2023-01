Buró de Crédito: ¿me pueden mandar a él si no pago mi predial?

El historial crediticio básicamente es nuestra carta de presentación frente a las instituciones financieras y en base al buen o mal manejo de nuestras deudas este nos ayudará o perjudicará, ¿tenías idea de que el pago del predial también se ve reflejado en tu Buró de Crédito?.

Wolfgang Erhardt, vocero del Buró de Crédito, resolvió esta duda para La Verdad, explicando que los diferentes municipios y alcaldías a lo largo del país pueden reportar en cualquier momento el pago o adeudos de algunas contribuciones como el agua y Predial a las sociedades de información crediticia.

“Sugerimos que las personas paguen puntualmente el Predial, esto porque aun cuando el municipio no esté reportando en este momento, lo puede hacer en el futuro. Imaginemos que no has pagado el predial y el municipio decide que va a reportar al Buró de crédito, hay que reportar la base de datos completa, es decir a las personas que sí han pagado así como las que no lo han hecho. El municipio puede hacer la contratación en cualquier momento, por eso conviene pagar el Predial, ya que de esta manera aseguras no tener problemas en el historial crediticio", comentó.

Aprovechar los descuentos predial que otorgan los gobiernos

Por esta razón, la recomendación, es revisar los beneficios que ofrece la entidad.

El vocero de Buró de Crédito explicó que el no pagar el predial no solo afecta el reporte del historial crediticio, ya que dependiendo el retraso del adeudo, se podría derivar en multas o recargos; incluso si la deuda llegará a ser muy alta, algunos gobiernos tienen la facultad legal de embargar la propiedad e incluso rematarla.

Por ello, lo recomendable es aprovechar los descuentos que habitualmente los gobiernos locales emiten en el primer trimestre del año.

Un ejemplo es el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) que del 1 al 31 de enero mantiene un descuento del 10 por ciento en el pago predial y durante febrero del 5 por ciento.

Además, pensionados y jubilados y adultos mayores de 65 años se les otorga un 50 por ciento de descuento; de igual forma están otorgando 50 por ciento en recargos y 100 por ciento en multas por atrasos en dichos pagos.

Por esta razón, la recomendación, es revisar los beneficios que ofrece la entidad en la que se localiza el inmueble y buscar las opciones para reducir el monto a pagar así como las opciones de pago, puesto que en algunas zonas permiten el pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. Estas facilidades aminoran el gasto y ayudan a no poner en riesgo su historial crediticio o inmueble.

¿Qué otros pagos se reportan en el Buró de Crédito?

El reporte de crédito especial lo puede solicitar a través de las páginas oficiales de Buró de crédito.

No solo las instituciones financieras y en algunos casos los gobiernos locales reportan información al Buró y al Círculo de crédito, sino también las prestadoras de servicios de televisión por cable y telefonía móvil o fija pueden calificar el pago de sus usuarios.

Para saber qué créditos, servicios o contribuciones podrían estar afectando su historial puede solicitar su reporte especial de crédito, el cual es gratuito cada 12 meses.

El reporte de crédito especial lo puede solicitar a través de las páginas oficiales de Buró de crédito en https://www.burodecredito.com.mx/, con este reporte se puede conocer toda la información financiera de los últimos seis años.

