Buró de Crédito: estos son los beneficios de tener tu historial crediticio

Pese a todos los mitos negativos que tiene el que ‘te metan’ al Buró de Crédito, la realidad es que es mejor estar en él, ya que este básicamente es tu carta de presentación, según Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito.

Erhardt explica que el mayor porcentaje de los mexicanos en algún momento necesitarán acceder a algún tipo de crédito, por lo que esta ‘carta de presentación’ ante los bancos no podría estar en blanco.

“Supongamos que quieres conseguir un crédito. Si en este momento fueras, por ejemplo, al banco a solicitarlo, ¿qué probabilidades tendrías de que aprobaran tu solicitud de crédito?, ¿qué tipo de condiciones te podrían ofrecer?, ¿con base en qué cosa puedo hacer un análisis de riesgos-oportunidad?”, mencionó.

¿Cómo obtener un crédito gracias al reporte del buró?

El vocero de Buró de Crédito explica que para obtener un crédito siempre ayudará el estar dentro del reporte de Buró Crédito; además explica que este lo puedes obtener de manera gratuita cada 12 meses a través de https://www.burodecredito.com.mx/.

Ahora bien, Erhardt explica que ese crédito que nosotros podremos estar necesitando para una casa, un auto, algún electrodoméstico o algún servicio será fácilmente otorgado pero mostrando un buen reporte.

“Estar en buró de crédito no es malo, al contrario, es de lo mejor que te puede pasar pero la pregunta es ¿cómo estamos?, Si tu pagas puntualmente tus créditos, no consumes la totalidad de tus créditos y no generas quebrantos o deudas, cada vez tendrás más y mejores ofertas de productos financieros”, comenta.

“Consultar tu historial en Buró de Crédito te sirve para saber con claridad cómo estás en esos dos puntos a fin de detectar oportunamente si requieren atención. Por ejemplo, observar si hay retrasos en el pago de un crédito o un adeudo importante en tu tarjeta que pueda hacer pensar al banco que darte un crédito adicional, te hará perder tu equilibrio financiero”, agregó.

Los otorgantes de crédito se basan en tu historial

Buró de crédito también explicó que la información del reporte resulta de gran utilidad para los otorgantes de crédito, ya que su objetivo principal es generar relaciones exitosas y de largo plazo.

“Los historiales les permiten realizar estos cálculos con mayor rapidez, de forma objetiva y a menor costo. Al conocer si la persona ha pagado puntualmente o tiende a presentar retrasos, los otorgantes pueden hacerse una idea más clara del desempeño que tendría si aprueban su solicitud”.

Por estas razones es que tener acceso a los historiales de Buró de Crédito y estar dentro de él es mucho mejor que no estarlo.

