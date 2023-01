Buró de Crédito: Cuatro deudas que no afectan tu historial crediticio.

Hacer un patrimonio sin afectar tu historial crediticio en el Buró de Crédito puede traerte muchos beneficios, ya que si lo mantienes impecable puedes obtener mejores financiamientos en el futuro.

Aunque mucha gente concibe su funcionamiento como una simple lista negra donde se apuntan los nombres de personas deudoras, es en realidad un registro que había sobre tu comportamiento de pago para que los bancos u otras entidades financieras cuenta en con datos para facilitar su decisión cuando tramitas un producto financiero, pues unos antecedentes irregulares en cuanto a pagos y un score crediticio bajo podrá llevarles a cobrarte más caro para compensar el riesgo con tasas de interés altas o simplemente negarte los financiamientos que solicites.

Sin embargo, te explicamos cuáles tipos de financiamiento no te llevan al Buró de Crédito y no manchan tu historial lo mismo que tampoco le benefician cuando eres disciplinado para liquidar tus adeudos. Desde los préstamos personales entre familiares hasta los empeños, créditos de nómina y multas de tránsito, conoce otras situaciones que, si bien te puedes comprometer a pagar, cuando lo hagas no deja marcas en tu Reporte de Crédito Especial.

Cuatro deudas que no afectan tu historial en el Buró

Préstamos entre conocidos. Puede parecer evidente, pero no deja de ser la primera opción ya que el dinero que los familiares y amigos se prestan entre sí no deja marcas en el Buró de Crédito pues sólo refleja las operaciones con entidades que tengan un convenio.

Empeños. Es el mismo caso, pues no corresponde a una entidad financiera y lo que te brindan no es precisamente un préstamo ya que dejas en prenda otros artículos a cambio de los cuales se facilita liquidez al cliente para que salga de un apuro.

Créditos de nómina. Estos son productos financieros que ofrecen las empresas a sus trabajadores y que consisten en un cobro automático directo al salario del acreditado para que con esas retenciones no tenga que preocuparse de hacer abonos ni una fecha límite, y mientras no se trate de una entidad de crédito que pactó con Buró de Crédito un convenio entonces no saldrá en tus reportes.

Infracciones de tránsito. Cuando se te aplican multas de tránsito y no la pagas antes del plazo señalado no saldrá en tu Buró, pues se trata de una entidad pública, que en todo caso podrá sancionar los retrasos con recargos que incrementan el adeudo original.

