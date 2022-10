Buen Fin 2022: ¿Quiénes recibirán su aguinaldo por adelantado?

El Buen Fin 2022, que se realizará entre los días 18 y 21 de noviembre, es una de los eventos comerciales más esperados por los mexicanos debido a las múltiples ofertas que realizan los comercios.

Por tal motivo, algunos trabajadores recibirán un adelanto del pago de su aguinaldo y así aprovechen las rebajas, a continuación te decimos quiénes y cuándo lo obtendrán.

Según lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores (as) deben recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre, dicha prestación equivale a por lo menos 15 días de salario. Las personas que no hayan laborado un año para una empresa, tienen que recibir una parte proporcional del mismo.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo por adelantado?

Los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estados (ISSSTE), recibirán una parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre, de acuerdo con el calendario 2022-2023.

Las personas que trabajan para administraciones estatales o federales (gobierno) también recibirán una primera parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre. Esto será días antes de que dé inicio el Buen Fin. La segunda parte del aguinaldo se debe otorgar antes del 20 de diciembre, en el caso de los trabajadores, y en enero, para los jubilados.

¿Qué hacer si no me dan aguinaldo?

Los empleadores y empresas NO pueden alegar dificultades económicas para omitir tal prestación, así como los trabajadores (as) tampoco pueden renunciar a este derecho que otorga la Ley Federal del Trabajo. El aguinaldo tampoco se puede descontar o alegar que no se da por recibir otro tipo de prestaciones.

Todas las personas que no reciban aguinaldo tienen derecho de presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), cuyos números de atención son los siguientes: 01 800 717 2942 y 01 800 911 7877, así como acudir a las oficinas de representación que tiene en las 32 entidades del país.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también da una serie de consejos para todas las personas que compren artículos o soliciten servicios durante el Buen Fin (sea con el aguinaldo o no), tales como: evitar las compras por impulso, checar las promociones y priorizar los pagos necesarios.