Buen Fin 2021: ¿Por qué Walmart, Sam’s, Oxxo y otras empresas no participarán?

El Buen Fin 2021 es esperado por millones de ciudadanos, quienes esperan esta época para aprovechar miles de ofertas, sin embargo este año hay empresas que no participarán, entre ellas Walmart, Sam’s, Oxxo, Dominos y más, pues ya no pertenecen a la ANTAD.

En este evento participarán al menos 95 mil empresas a nivel nacional, las cuales tendrán varias promociones del 10 al 16 de noviembre, sin embargo algunas de las tiendas favoritas de muchas personas no participarán y en La Verdad Noticias te explicamos por qué.

Antes de avanzar hay que recordar que este evento representa una gran oportunidad para que los comercios reactiven sus ventas, aumenten sus ingresos y se acerquen a más clientes. Mientras que para los ciudadanos es una gran oportunidad para conseguir grandes ofertas, por lo que para muchos es lamentable saber que cadenas como Walmart se encuentran entre las tiendas que no participarán en el evento.

¿Por qué algunas empresas no participarán?

Algunas tiendas no participarán en el evento

Desde hace ya tres años el Buen Fin ya no está disponible en las tiendas de la cadena de Walmart, Sam’s Club, Bodega aurrera, la razón es porque desde el 2019 ya no pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que se encarga de organizar el evento. Estas compañías decidieron salirse de la asociación pues no quisieron seguir pagando la cuota de afiliación.

Otra cadena de conveniencia que decidió retirarse del ANDAN fue Oxxo, mientras que los restaurantes propiedad de Grupo Alsea: Chilli’s, Italianni’s, Starbucks o Domino’s Pizza, optaron por hacer lo mismo.

Cabe indicar que en las tiendas de Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera, para aprovechar la temporada y compensar a sus clientes decidieron sacar promociones bajo el nombre “Fin irresistible 2021” evento que se lleva a cabo del 8 al 21 de noviembre.

¿Cuándo será el Buen Fin 2021?

Las promociones serán del 10 al 6 de noviembre

El Buen Fin 2021 se realizará del 10 al 16 de noviembre, en él participarán más de 95 mil empresas y tanto el gobierno federal como la iniciativa privada esperan que las ventas en esta temporada superen las del año pasado que fueron de 239 millones de pesos. Algunas empresas que no participarán en el evento también contarán con fechas programadas para sus promociones como el “Fin Irresistible” de Walmart que se está llevando a cabo del 8 al 21 de noviembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!