Buen Fin 2021 ¿Cómo aprovechar los descuentos?

Debido a la pronta llegada de la 11ª edición del Buen Fin 2021, en La Verdad Noticias te compartimos cómo debes aprovechar los descuentos, pues por segunda ocasión tendrá una duración más extensa al fin de semana de tres días, razón por la cual tendrán más tiempo para las promociones.

Recordamos que por la pandemia mundial del COVID-19, el objetivo de esta edición es minimizar las aglomeraciones en los comercios por los siete días de promociones y descuentos que comenzará el próximo 10 de noviembre y finalizará el 16 de noviembre a las 23:59 horas.

Aunque varias tiendas aplicarán descuentos, otras no participarán en el evento económico, ya que no están interesados. Las tiendas como Oxxo y Walmart no formarán parte de esta edición; las tiendas de conveniencia de la empresa FEMSA, saliño de la asociación de la ANTAD.

¿Cómo aprovechar los descuentos del Buen Fin 2021?

Descuentos del 10 al 16 de noviembre del 2021

A través de la página oficial que supervisa la Profeco aparecerán todos los comercios que forman parte del programa, por lo que una de las recomendaciones para aprovechar los descuentos es la supervisión de ofertas en línea, pues se espera una mayor participación en Mercado Libre y Amazon.

Las compañías han promovido mayor cobertura de productos, incluso el portal de Amazon cuenta con la herramienta de notificación de una nueva promoción relámpago de un producto de interés seleccionado. Por otro lado, los artículos más cotizados son los electrodomésticos.

Por otro lado, la Concanaco-Servytour (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), habilitó en su sitio web herramientas para localizar descuentos así como promociones en joyería, juguetería, línea blanca, ropa, higiene, telefonía, entre otros artículos. y productos.

Mientras que Condusef destacó la importancia de priorizar las ofertas y rebajas, pues se espera una mayor cantidad de gente en los establecimientos participantes, por lo que se ha mencionado sobre las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

¿Cómo descargar la aplicación del Buen Fin?

La aplicación oficial se puede descargar en Play Store y App Store

Se recomienda que las personas descarguen la aplicación oficial para poder monitorear algunos precios en las tiendas participantes, tendrán que acceder a Play Store y App Store para descargar la aplicación, cuando se descargue podrán conocer una lista de precios de acuerdo a la búsqueda y tiendas cercanas.

Pero, se recomienda no caer en compras de pánico, deben establecer un límite de gasto con respecto a las compras del Buen Fin 2021, ya que solo durará siete días y podrán tener la oportunidad de aprovechar los descuentos y ofertas en tiendas participantes.

