Bloqueo de Buró de Crédito: ¿Puedo obtener un préstamo si lo activo?

La tarea del Buró de Crédito es recaudar y almacenar información sobre el comportamiento crediticio de las personas. Su función principal es ofrecer información valiosa para que tanto los que solicitan como los que otorgan créditos o préstamos cuenten con mejores elementos para tomar decisiones.

Ya dependerá de si una persona es puntual y paga en forma los financiamientos que el registro en el historial crediticio tenga un carácter positivo o en cambio refleje que un deudor suele retrasarse en los pagos, por lo que al tratar de tramitar un préstamo o crédito con una empresa financiera el banco podrá ver, con los registros del Buró de Crédito, si le conviene o no aprobar la solicitud; pero, ¿y si activo el sistema de bloqueo que ofrece esta Sociedad de Información Crediticia (SIC)?

La función del Bloqueo del Reporte de Crédito Especial permite restringir a las personas físicas la visualización de tu historial, pero es un servicio de paga que debes contratar para plazos trimestrales con una cuota de $58.

Su utilidad consiste en prevenir que personas no autorizadas accedan a tus datos financieros sin permiso, con lo que te proteges del riesgo de ser víctima de fraudes como el robo de identidad al evitar que terceros revisen esa información personal sensible.

Eso sí, el titular de los registros está en su derecho a ingresar cuando lo desee a su propia cuenta y hasta desbloquear su contenido y volver a ocultarlo las veces que lo necesite mientras esté vigente la suscripción.

En particular es recomendable activar esta modalidad en los casos en que sospechas que te han robado información o documentos importantes, que en manos de personas con intenciones maliciosas pueden suponer el riesgo de que pidan préstamos a tu nombre, con lo que podrías verte en problemas de deudas u otras complicaciones.

Pero eso no significa que sea buena idea ocultar una mala calificación en el historial crediticio o en el score de crédito cuando quieras pedir un producto financiero porque uno de los requisitos que muchas empresas piden es justamente tener un dato positivo en Buró, por lo que al querer acceder a comprobar ese punto y encontrar que tienes la información oculta se puede interpretar que hay algo que no quieres mostrarles precisamente y al no poder hacer la verificación como indica el procedimiento sencillamente no será procedente tu solicitud y el banco denegará el trámite.