Bimbo presenta su nuevo empaque para sus consumidores

Bimbo es una empresa mexicana que tiene mucho éxito en todo el mundo, tanto así que a veces la alta demanda en su producto consiste en su empaque, mismo que además de mantener los productos en perfecto sirve como elemento para destacar en el punto de venta así como un vehículo eficaz para transmitir un mensaje y Bimbo siempre es uno de los mejores en atraer la atencón de sus consumidores.

Es importante remarcar que el poder que este elemento tiene en la manera en la que las marcas se conectan con el consumidor es especialmente fuerte, pues como apuntan los especialistas en el tema, la primera impresión es lo que cuentan y Bimbo siempre tiene esa vinculación con sus consumidores.

Bimbo se renueva

Pan Blanco Bimbo uno de los más vendidos

Como se ha mencionado, Bimbo, una firma mexicana que ha mantenido en el empaque de muchos de sus productos por años para no perder reconocimiento frente al consumidor. No obstante, en días recientes, la firma ha decidido dar un nuevo look al packaging de una de sus propuestas comerciales más reconocidas: el pan de caja uno de sus productos los cuales se venden miles por minuto.

Es por eso que en el diseño de este empaque muestra al reconocido Osito Bimbo sosteniendo una carta en la que se lee “Este pan lo tienes en tus manos gracias a todos y cada uno de ellos, nuestros colaboradores de ventas, logística y fábricas, que salen a trabajar cada día para que nunca nos falte en pan en casa. #GRacias Equipo”. Idea que crearon los mismos socios de la marca al serle fiel a sus consumidores.

El nuevo empaque de Bimbo

TE PUEDE INTERESAR: Kia Picanto 2021 recibe actualización, fue captado durante las pruebas finales

Adicional, el empaque desde todos sus ángulos enlista los nombres completos de todos los empleados de la firma, mismos que a pesar de la emergencia sanitaria, se mantienen operando en diversas plantas de productos y desde diferentes áreas para mantener la cadena de distribución de la firma.