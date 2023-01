Billete de 50 pesos del ajolote se vende hasta en 250 mil pesos.

Una pieza exótica de papel moneda acuñado por el Banco de México (Banxico) se vende hasta en 250 mil pesos, se trata del misterioso billete de 50 pesos con el ajolote grabado el cual, de contener este número de serie podría valer una enorme fortuna.

El papel moneda de nuestro país se encuentra en una época dorada, los artistas encargados de los diseños impresos se han encargado de convertirlos en bellas obras de arte, por lo que ahora se pagan jugosas ofertas como la que entregan al propietario del exótico billete de 50 pesos con el ajolote grabado, mismo que fue puesto en circulación por el Banco de México, bajo un muy raro número de serie.

Entregan hasta 250 mil al propietario del billete de 50 pesos del ajolote con este numero de serie

Revisa bien tu billete de 50 pesos con el ajolote pues, de contener el número de serie que comienza con la 'AA', podría valer hasta 250 mil pesos como los que entregan en el portal 'MercadoLibre' al propietario de una pieza con dichas características procedente del Banco de México.

En las características que deberá tener el billete de 50 pesos, destacan el ecosistema de ríos y lagos con el muy buscado ajolote y el maíz en Xochimilco alcaldía en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad.

Te puede interesar: ¿Tienes este billete de $20? Serás el ganador de más de 500 mil pesos

Así mismo deberás tener en cuenta qué el billete de 50 pesos con el ajolote no tendrá que haber estado en circulación, por lo que no deberá presentar rayones, tachaduras, dobleces o estar roto, de lo contrario el propietario no podrá disfrutar de los 250 mil pesos que entregan en internet por esta pieza de colección digna de museo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!