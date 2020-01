Despegar adquiere la agencia de viajes Best Day por $136 millones de dólares

Best Day ha pasado a manos de Despegar que lo ha comprado por una cantidad de 136 millones de dólares, aunque no todos lo veía venir la firma Despegar ha anunciado que compró en su totalidad de Best Day Travel Group.

Sin embargo, la cantidad se encuentra sujeta al cumplimiento de algunas especificaciones de índole comercial. Fue mediante un comunicado, que Damián Scokin; director general de Despegar, indicó que la compra de Best Day formaba parte de varios de sus objetivos de expansión y consolidación en territorio mexicano y no solo eso sino de Latinoamérica.

"Esta adquisición es importante para consolidar nuestro objetivo de expansión de nuestras operaciones en México, el mercado turístico más importante de América Latina y el séptimo destino más importante a nivel mundial", indicó el comunicado.

Esta transacción permitirá a Despegar incrementar sus ingresos en un 25%, fortaleciendo aún más su posición en el mercado como la agencia de viajes líder tanto en México como en Latinoamérica.

Adquiere Despegar a Best Day por 136 mdd

Despegar aseveró que la transacción con Best Day se encuentra sujeta a mecanismos de cierre habituales para transacciones de este tipo, lo que incluye la aprobación de las autoridades de libre competencia correspondientes. Se ha estimado que el cierre de la reciente transacción entre Despegar y Best Day se de en la primera mitad de este 2020.

Esta es la mayor transacción en la industria de intermediarios de viajes de Latinoamérica en términos de ingresos.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo Herdez compra a Grupo ADO la cadena de cafeterías Cielito Querido Café

Al incrementar la oferta de Hoteles y Actividades en México, los clientes de Despegar tendrán acceso al contenido de viaje más amplio de la región.

La adquisición en números

Inversión de $136 millones de dólares para la adquisición de Best Day.

Con esta adquisición Despegar incrementa un 25% sus ingresos.

Best Day en 2019 registró ingresos estimados por US$140 millones y EBITDA por $8 millones de dólares.

Best Day tiene 2 mil 800 empleados y Despegar más de 3 mil 500.

Despegar cuenta con operaciones en 20 países, Best Day en 7 países.

Best Day tiene 190 kioscos de atención mayoritariamente en México.

Recordemos que fue apenas en el mes pasado, que Grupo Herdez anunció la compra de la cadena de cafeterías Cielito Querido Café, la cual perteneciera a Grupo ADO, la adquisición de esta cadena se dio por 280 millones de pesos. Se indicó además que esta compra forma parte de una estrategia de crecimiento y fortalecimiento del portafolio de marcas de la empresa mexicana de alimentos, dueña también de Nutrisa y Lavazza.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana