Banxico mantiene alerta por riesgo de hackeo al sistema bancario

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, declaró este jueves que se mantiene la alerta roja de seguridad informática en la operación de los participantes en los sistemas de pagos, debido a los riesgos operativos que el ciberataque a la aseguradora Axa implica para el sistema financiero.

Esto será hasta que se tenga certeza de que el episodio se ha superado, y mencionó que aún no se tiene el dato exacto de la pérdida para la aseguradora.

"La alerta roja tardará en función de cuáles son los niveles de riesgo que percibimos en el sistema, la alerta roja no debe ser un estado que dure demasiado tiempo, pero mientras no tengamos claridad en este episodio y de que ya terminó, se mitigó y estamos en proceso de remediación, pues no podemos levantar la alerta roja", detalló.