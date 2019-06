Banxico destina más de 14 millones mensuales para pensiones

Una investigación de la revista Contralínea reveló que el Banco de México (Banxico) gasta mensualmente 14 millones 854 mil 315 pesos en pensiones de 97 ex funcionarios, entre los que se encuentran el ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens.

El reportaje firmado por la periodista Alba Olea detalla que en los seis meses que lleva el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el monto suma 891 millones 124 mil pesos.

“De los 97 ex funcionarios, 78 ganan más que el Presidente de la República: sus pensiones superan los 108 mil pesos que el Mandatario impuso como monto máximo para sueldos, e incluso en un caso asciende a casi 300 mil pesos”, se lee en la publicación.

Por ejemplo, el ex presidente de México que ocupó el cargo de 1994 al 2000, Ernesto Zedillo, fue miembro de la Junta de Gobierno del Banxico de 1987 a 1990. Actualmente goza de una pensión vitalicia del Banco Central por 107 mil 122 pesos al mes, de acuerdo a la información de Contralínea.

Entre los ex funcionarios con pensiones millonarias que figuran en la lista se encuentra el actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens Carstens; el ex secretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y los ex gobernadores y ex subgobernadores del Banxico, Miguel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz Martínez, Ariel Buira Seira, Jesús Marcos Yacamán, José Julián Sidaoui Dib y Roberto del Cueto Legaspi, entre otros.

“Todos ellos se embolsan entre 100 mil y poco menos de 300 mil pesos mensuales del erario. La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– la cobra Mancera Aguayo, quien fuera gobernador de la institución de 1994 a 1997”, destaca Contralínea.

La revista explica que otros beneficiados por la institución son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, ex director de Trámite Operativo de 1983 a 1993, quien recibe 266 mil 521 pesos al mes; y Francisco Gerardo Rueda Rábago, director de Contraloría de 1988 a 1996, quien percibe 252 mil 201 pesos mensuales.

Durante el primer trimestre de 2019, las 97 pensiones de Banxico sumaron un gasto de 44 millones 562 mil pesos, el monto representó el 20.6 por ciento del gasto total por concepto de pensiones y jubilaciones, que en ese mismo periodo sumó 216 millones de pesos destinados a la cobertura de 3 mil 431 beneficiarios, indica Contralínea.

Cabe mencionar que el Banco de México no sólo otorga pensiones millonarias a ex funcionarios, también hay beneficiarios por viudez u orfandad, cuyas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 200 mil pesos. Contralínea revela que en esa condición se encuentran Verónica Ruiz Torres, con 193 mil 156 pesos mensuales; María de la Luz Mujica y Acereto, 147 mil; Paz María José de la Mora García Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119 mil.

La publicación menciona que las pensiones del Banco de México son al menos siete veces más altas que las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y nueve veces mayores que las del Instituto Mexicano del Seguro Social.