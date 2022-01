Banqueros de México no están preocupados por la venta de Banamex

La venta del banco es algo que muchos sabían que iba a ocurrir/Foto: El CEO

Ante la próxima venta de Banamex, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que por ahora no hay preocupación: “no tenemos absolutamente ninguna preocupación de lo que pase hoy con Citi”, ya que es parte de una estrategia del grupo estadounidense iniciado hace ya un par de años.

Mediante una videoconferencia, el presidente de la ABM recordó que el proceso anunciado por Citi para la venta del negocio minorista en México “no es una venta de cartera, es una venta de una institución completa”, explicó.

Por lo tanto, se venderá “el banco con la licencia y sus operaciones y no nos preocupa porque es importante tener claro que Citi ha definido desde hace años o meses que va a dedicarse al mercado corporativo y a la banca de inversión, eso ya lo hicieron en 13 países en Asia, ya habían anunciado que lo harían en todo el mundo y lo van a hacer en México”, mencionó.

Banqueros afirman que no pasará nada con la venta de Banamex

No deben presentarse inconvenientes por esta venta/Foto: El Universal

Becker señaló que no temen por esta acción ya que suceden en todas partes del mundo, y recordó que “como sucedió en el 2001, cuando este banco se vendió y no le pasó nada a los usuarios, por lo tanto, en la ABM no tenemos absolutamente ninguna preocupación de lo que pase hoy con Citi”.

Agregó que “hay reglas muy claras, los posibles compradores deberán de cumplir requisitos muy claros para gestionar una operación con Banamex, no hay preocupación”.

Al ser cuestionado de que podría ser adquirido por un banco sistémico y con ello podría darse un proceso de concentración del mercado bancario en México, indicó que no participarían en la especulación del proceso.

Ya que el proceso aún “no se abre públicamente, veamos cuales son los posibles compradores y si en ese caso se pudiera hablar de concentración, para eso está la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)”.

Citigroup planea realizar la venta de Banamex marzo

El banco dejará de ser parte de Citi en unos meses/Foto: Debate

El proceso de “separación” entre Citi y Banamex para vender todo el negocio minorista comenzará de forma inmediata, y se prevé que el proceso de venta inicie en la primavera de este año, es decir, aproximadamente en marzo, confirmó hace algunos días Jane Fraser, directora de Citi.

Fraser explicó al público inversionista que México es un buen mercado, “nuestra expectativa es que México será un mayor receptor de inversiones globales y de flujos comerciales en los próximos años”.

“Nosotros mantendremos de forma significante la licencia local del banco e invertiremos para obtener los retornos más altos para nuestra institución”. Como dijimos en La Verdad Noticias, la venta de la licencia de la banca de Banamex, incluye la infraestructura física y tecnológica, la Afore, así como el patrimonio cultural bajo su resguardo.

