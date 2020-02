Banorte se corona como la marca de mayor valor de la industria en México

Banorte se corona como la marca de mayor valor de la industria en México, esto a decir del más reciente resultado del ranking “Banking 500 2020” de Brand Finance, el cual se difundió en una la publicación The Banker.

Banorte se ha colocado en el lugar número 137 de un listado de 500 entidades

En dicho informe la institución bancaria Banorte se ha ubicado como la marca más valiosa de la industria en México, sin embargo en dicho reporte no se indica el valor de la misma.

Fue mediante un comunicado que Banorte detalla su aparición en la lista en la cual ha aparecido en la posición número 1 de México, sin embargo en este ranking pero a nivel mundial, ha logrado colocarse en sitio número 137 de un listado de 500 entidades, la cual en su mayoría es dominada por instituciones bancarias de China.

“El banco mexicano subió 27 posiciones con respecto a 2019, cuando ocupó el sitio 163”, indicó Banorte.

Este ranking en el que ha logrado figurar Banorte, elige a las 500 marcas bancarias consideradas las más valiosas basándose en los criterios del estándar de valoración de marca ISO 10668, el cual es internacionalmente reconocido, el cual fue creado por Brand Finance.

Aparece Banorte como la empresa más valiosa de México señala ranking mundial de Marcas

Recordemos que Brand Finance es una consultora independiente que evalúa a las marcas líder a nivel mundial, la cual es experta también en cuantificar el valor financiero de estas, de manera que este estudio se publica y patrocina por The Banker, que dicho sea de paso una publicación financiera internacional, propiedad del grupo The Financial Times.

Durante el proceso de integración del ranking ha quedado definido como “marca” un intangible destinado a identificar los bienes, servicios o entidades, así como a crear imágenes y asociaciones en la mente de los públicos interesados, para generar beneficios económicos por medio de nombres, signos, simbolos, logotipos y diseños.

Por su parte Banorte indicó que el reciente reconocimiento significa un impulso más para continuar trabajando en línea con su visión 2020: ser el mejor grupo financiero para sus clientes, colaboradores, inversionistas y las comunidades en las que opera.

TE PUEDE INTERESAR: Aportaciones del Infonavit deben permanecer separadas de Afores

“Para nosotros en Banorte es un orgullo ser reconocidos como la marca más valiosa de la industria bancaria en México; es un reconocimiento internacional a nuestro liderazgo, ya consolidado en el país”, indicó el Director General de Grupo Financiero Banorte; Marcos Ramírez Miguel.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana