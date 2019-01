Bancos tienen casi 7 millones de quejas en Condusef

Las quejas realizadas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (condusef), mostraron un incremento del 3.3 por ciento durante el último trimestre del 2018, en comparación con 2017.

Con un total de 7 millones 028 mil 808 reclamaciones en 25 sectores financieros, representan a 2 mil 991 entidades.

En el caso de la Banca Múltiple las reclamaciones de los usuarios en el sector bancario ascendieron a 6 millones 906 mil 356, cifra superior en 3% respecto al tercer trimestre de 2017, es decir, 192 mil 786 reclamaciones más.

En cuanto al monto reclamado ascendió a los 21 mil 447 millones de pesos, lo que representa un 21% más que en el periodo de enero-septiembre 2017 y el monto abonado fue de 10 mil 013 millones de pesos.

El sector financiero recibió 7 millones 028 mil 808 reclamaciones.

Reclamaciones ligada a tarjetas de crédito y débito

El 74% de las reclamaciones del usuario a las instituciones financieras, fueron por cargos no reconocidos; un 5% representa a quejas por no entregar de la cantidad solicitada y en tercer lugar con un 4% es por reclamaciones porque el pago domiciliado no fue aplicado de manera correcta.

Por su parte las sanciones impuestas a los bancos durante el mismo periodo de enero-septiembre fueron de mil 117 con un monto de 51.2 millones de pesos.

Mejores bancos

En contraste quienes tuvieron un mejor desempeño en intención a usuarios fueron American Express Bank con 9.46, Banco Azteca con 9.20, Banco Compartamos con 9.19 y Banco Ahorro Famsa con 8.79, los cuales tienen mayor presencia en los segmentos de consumo y que enfocan su actividad en proporcionar créditos de este tipo.