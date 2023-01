Banco Azteca: Cómo evito problemas con una deuda por préstamos.

Muchas personas suelen recurrir a los préstamos bancarios o cargos a su tarjeta de crédito para minimizar la cuesta de enero. Por eso es importante siempre llevar un control sobre lo que se gasta para que ajustarnos a nuestras posibilidades financieras, pero también saber cuándo es posible solicitar un financiamiento sin meternos en un problema de deudas para cubrir nuestras necesidades o echar a andar un proyecto personal, según te decidiste en tus propósitos para este Año Nuevo 2023, por lo que si piensas en sacar un préstamo a Banco Azteca te convendrá tomar lo siguiente en consideración.

Si sacaste un crédito con Banco Azteca u otras opciones de financiamiento hay que tener en mente en todo momento que se trata de dinero prestado, no es tuyo y eventualmente lo tendrás que devolver, con comisiones que hacen más caro financiarte con este método que el tener ahorros en una alcancía, por ejemplo. Te compartimos algunos consejos para que no te llenes de deudas y corrijas tu situación financiera.

Muchas personas que se ven en problemas de solvencia luego de los gastos navideños pueden considerar diferentes opciones de créditos para tener liquidez en esta etapa complicada del año, incluso con empeños, pero en cualquier manera será mejor preferir las empresas reguladas en el sector formal para evitar exponerte a riesgos como los fraudes en créditos.

Ten presente que, así como se trata de dinero que no te pertenece, el tener abonos pequeños no quiere decir que pagas menos. Suma el monto de todos los aportes y las comisiones como los intereses y otros cobros para descubrir cuánto te cuesta en realidad contratar un préstamo al banco.

Es esencial que verifiques que un crédito que vayas a tramitar no sea equivalente a más del 30% de tus ingresos para que no te veas rebasado en tu capacidad de hacerle frente. Descubre tu capacidad de endeudamiento y no la superas para que no tengas complicaciones en abonar las mensualidades.

Jamás te retrases en los pagos, esta parte es fundamental para que no veas la deuda crecer con recargos y comisiones. Por eso tienes que comparar entre tus opciones en el mercado antes de solicitar un préstamo, y en cualquier caso conocer a detalle todos los cobros que te hacen.

