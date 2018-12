Bajón a la Economía del País

Debido a la curva de aprendizajes de los nuevos funcionarios que van llegando al poder, esto ha hecho que los inversionistas pospongan sus inversiones previas a la elección y pos elección para ver cómo se acomodan las cosas, lo que ha traído un bajón financiero a la nación indico Fernando López Macari Presidente Nacional del Imef

“En México ha estado cayendo el sector manufacturero como no manufacturero, lo que demuestra que en el último trimestre del año estaremos enfrentando una desaceleción económica que ya se preveía está perdida de fuerza de la economía mexicana, pues hay mucha volatilidad cambiaria debido a tres factores; el anuncio de la cancelación del aeropuerto, la propuesta del Partido del Trabajo, con respecto a los bancos para cambiar el mandato del banco de México donde no solamente tenga la obligación de controlar la inflación del país, si no que tenga la responsabilidad de crecimiento económico para hacer uso de reservas internacionales para incentivar la economía, el tercero es la propuesta de morena con relación a las comisiones de bancos, estos factores fueron los que afectaron de manera importante el mercado, pues hubieron bancos que perdieron más del 16 por ciento del valor de sus acciones”.

Menciono que si las iniciativas se lleven a cabo podría dar pie a que se utilicen las reservas internacionales del banco de México, las cuales no están para ser utilizadas así, pues son un colchón para enfrentar crisis. Estas reservas nos permiten como país acceder a una línea flexible de crédito que se le otorga al país, de no tenerla se puede perder grados en la evaluación de riesgo del país, es algo que no utiliza el país normalmente pero se necesita para dar certeza y seguridad económica al país.

Fernando López Macari Presidente Nacional del Imef

Con respecto a los empleos los últimos años han sido muy buenos en México, pues se generaron más 720 mil empleos, pero la desaceleración económica que se está teniendo actualmente afecta todo no solo los empleos, pues al haber un menor consumo, las empresas permean y recortan empleados, menciono que esto es algo que se veía venir meses atrás desde el proceso democrático que se vivió con las elecciones y el cambio de gobierno ahora, además que se ha visto en los últimos tres sexenios como estadística de bajón económico en el primer año de gobierno.

Por ultimo menciono que la presencia de la mujer es importante en las finanzas y en el gobierno para equilibrar la toma de decisiones.

_Eliza Ongay