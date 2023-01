BBVA reporta fallas en su servicio de transferencias ¡otra vez!

Este 20 de enero, BBVA anunció a sus usuarios que su sistema estaba presentando un fallo en el servicio de transferencias; lo cual causó la molestia de sus clientes.

A través de redes sociales, el banco español ofreció disculpas a sus usuarios afectados, sin embargo, los malos comentarios hacia el servicio no se hicieron esperar ya que no es la primera vez que ocurre.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre este problema que presentó BBVA en sus transferencias de la banca móvil.

Los problemas con los servicios de BBVA no es algo nuevo, al contrario, los usuarios se quejan constantemente que su aplicación falla y no saben qué hacer cuando sucede.

En esta ocasión, el banco anunció que su servicios de transferencias se vió afectado por varias horas pero que ya fue restablecido.

Los usuarios de BBVA reportaron problemas para ver reflejadas sus transferencias bancarias y para ingresar a la aplicación móvil del banco.

Encuestas al respecto dijeron que los principales problemas reportados fueron:

Las quejas no se hicieron esperar, los derechohabientes de BBVA reclamaron en redes sociales que tuvieron que suspender varios pagos urgentes por este problema.

“Hice un pago de $700 en una app y me lo regresaron. Ahora me lo descontaron y como ya no tenía saldo mi tarjeta está en negativo”, explicó una usuaria.