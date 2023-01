¿BBVA está limitando las tarjetas? Checa esto antes de ir al cajero

¿BBVA está limitando las tarjetas? Checo esto antes de ir al cajero

¿Te llegó un mensaje donde BBVA México te alerta que ha limitado tu tarjeta? Debes tener cuidado, pues podría tratarse de un fraude cibernético, por lo que debes tomar las precauciones necesarias antes de ir al cajero automático.

A través de redes sociales, usuarios han reportado que han sido víctimas de intentos de fraude, asegurando que les ha llegado un mensaje de BBVA que ha resultado ser falso.

“Su tarjeta ha sido limitada temporalmente por razones de seguridad, para reactivarla, actualice su información”, se lee en los mensajes, sin embargo, se trata de un fraude cibernético, donde los ciberdelincuentes tienen como objetivo robar las credenciales y el dinero de los usuarios.

Mensaje de BBVA sobre tu tarjeta

No caigas en fraudes telefónicos

El mensaje que ha llegado a los cuentahabientes no proviene realmente de BBVA, sino que se trata de smishing, un tipo de estafa que intenta obtener a través de mensajes información de tus cuentas o datos bancarios.

Si te llegó el mensaje debes evitar darle click al enlace que viene adjunto, pues te dirigirá a una página web con terminación oyn.at que no está relacionado con el dominio de la página web oficial del banco (bbva.es), pese a que dicho mensaje llega desde un número que se identifica como BBVA.

Si das click al enlace, ignorando las advertencias de seguridad, automáticamente te va a redirigir a una página donde solicitarán tus datos personales o bancarios, pues a pesar que la página tiene el logo de BBVA México, se trata de una página apócrifa.

Para que los clientes de BBVA no caigan en este fraude, el banco ha lanzado un mensaje sus usuarios, en el que se puede leer:

“Nunca te vamos a solicitar tu información confidencial, como claves de acceso a la banca online o códigos de un solo uso (OTP), a través de mensajes SMS o correos electrónicos”.

¿Qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito BBVA?

BBVA no solicita claves de accesos

Si no usas tu tarjeta de crédito BBVA lo mejor será cancelarla, ya que dependiendo de la tarjeta que tengas el banco podría cobrarte comisiones por no realizar ninguna compra durante el mes. Por otro lado, si realizaste una compra y no has cubierto el pago, después de un mes el banco hará llamadas de cobro a ti y a tus referencias, y posteriormente se pasarán tus datos a despachos de cobranza, lo que podría manchar tu historial en el buró de crédito.

