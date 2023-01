BBVA bloquea tu tarjeta de crédito y débito si haces este movimiento

La inseguridad está a la orden del día, así que para evitar fraudes y estafas BBVA México bloquea las tarjetas de crédito y débito de sus clientes si detecta movimientos extraños en ellas, por eso en La Verdad Noticias te revelamos todo lo que debes saber al respecto.

Si alguna vez intentaste hacer una compra, pero tu tarjeta no pasó, pudo deberse a un bloqueo, así que si te has preguntado por qué se bloquea una tarjeta de débito BBVA continúa leyendo.

Debes saber que existen varios motivos por los que la institución bancaria puede bloquear tu cuenta, pero en la mayoría de las ocasiones será para mantener seguro tu dinero, pues el objetivo es protegerte de ciberdelincuentes.

¿Por qué me pueden bloquear mi tarjeta BBVA?

BBVA puede bloquear tus tarjetas por varios motivos

Son varias las razones por los cuales BBVA México puede bloquear tu tarjeta, por ejemplo si detecta algunos movimientos extraños como:

Compras o pagos inusuales: las compras enormes en cuentas que usualmente no mueven tanto dinero pueden llevar a un bloqueo hasta que se confirme la veracidad de la compra.

Pagos en el extranjero: si viajas a otro país lo mejor es que notifiques al banco para evitar el bloqueo de la tarjeta cuando realices una compra en el extranjero.

Uso inadecuado: el uso excesivo en un corto periodo también puede llevar al bloqueo de las tarjetas.

Sobregiro de la tarjeta: algunas tarjetas permiten gastar más dinero de la que se tiene, sin embargo otras tarjetas bloquean su uso.

Otros motivos por los cuales te podría aparecer el mensaje de “por seguridad hemos bloqueado tu cuenta BBVA” son:

Datos desactualizados

Falta de pago al banco

Gastos atípicos

Clave incorrecta

Contradicciones entre titulares

Solicitud de parte del gobierno por adeudos.

¿Cómo quitar el bloqueo de BBVA?

Puedes desbloquear tus tarjetas desde tu teléfono

La buena noticia es que en la mayoría de las ocasiones puedes desbloquear tu tarjeta BBVA por teléfono, así que no necesitarás acudir a la sucursal bancaria. Cuando tu tarjeta de crédito esté bloqueada y no por un bloqueo realizado por ti a través de la funcionalidad "Apagar" en BBVA Móvil, deberás comunicarte con la línea de atención BBVA, un asesor te revelará el tipo de bloqueo que presenta tu tarjeta, si puede ser desbloqueada durante la llamada o si corresponde a un evento particular que requiera de atención especial.

