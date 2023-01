BBVA: ¿Qué pasa si sólo pagas lo mínimo de la tarjeta de crédito?

Si ya se acerca la fecha de corte de tu tarjeta de crédito pero no tienes tanto dinero para cubrir más que el pago mínimo; bueno esto puede pasar.

El pago mínimo te permitirá mantener limpio tu historial crediticio; sin embargo, no es del todo recomendable, ya que eventualmente los intereses serán mayores.

¿Qué es el pago mínimo en las tarjetas?

La Procuraduría Federal del Consumidor explica que el pago mínimo de las tarjetas de crédito “es un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes. (Este pago) depende de la entidad bancaria y del gasto realizado”.

Aunque este puede ser un ‘colchón’ cuando tienes un mes complicado para pagar tus deudas, no es recomendable hacer el pago mínimo periódicamente, ya que puede provocar que tus deudas ‘se trepen a la moto’ y sean más complicadas de liquidar.

¿Cuánto es el pago mínimo en las tarjetas de crédito?

Según datos del Banco de México, el pago mínimo de las tarjetas de crédito en México ronda el 2 y el 5 por ciento del saldo total a cubrir.

Si no cubres tu deuda entonces pagarás intereses por el saldo no cubierto, y esto eventualmente hará que tu deuda de tu tarjeta de crédito se haga más grande.

¿Cómo evitar intereses por hacer el pago mínimo?

De acuerdo con Citibanamex, lo ideal es que si no puedes hacer el ‘pago para no generar intereses’ en tu tarjeta de crédito, no pagues únicamente el pago mínimo: “siempre paga al menos el doble o la cantidad más cercana a liquidar tu adeudo completo, así reducirás el pago de los intereses”.

Profeco explica en ese sentido que es preferible hacer un pago mayor al mínimo, esto hará que las deudas se liquiden lo antes posible, además de que tu dinero se destinará en su mayoría al pago de la deuda en sí, no a los intereses.

“Si no abonas, aunque sea el pago mínimo el día de tu fecha de pago, se cargará la comisión por pago tardío no importa si te retrasaste solo un día. Además, se empezarán a calcular los intereses sobre el adeudo”, explica Citibanamex.

Consejos para evitar pagar lo mínimo

Citibanamex explica que lo mejor a la hora de usar una tarjeta de crédito es recordar que “no es una extensión de tu dinero”, y que todo lo que gastes tendrás que pagarlo. Por lo anterior debes seguir los siguientes pasos:

Ponte un límite de gastos.

Anota tus gastos para que no te pases.

Paga a más tardar el día de la fecha de pago la cantidad que aparece en el apartado ‘Pago para no generar intereses’ dentro de tu estado de cuenta.

