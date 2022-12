BBVA: ¿Qué pasa si no le doy al banco los datos fiscales que pide el SAT?

Desde hace varias semanas algunas instituciones bancarias como BBVA México, Afores y empresas de comercio electrónico han enviado mensajes a sus usuarios solicitando la actualización de sus datos fiscales antes del 2023, asegurando que se trata de un nuevo requisito del SAT, pero ¿qué pasa si no se actualizan estos datos? En La Verdad Noticias te revelamos lo que debes saber.

Es a través de notificaciones que las instituciones han invitado a sus clientes a llenar o actualizar sus datos como su régimen y domicilio fiscal, así como el tipo de uso de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

“Debido a la Reforma Fiscal 2022, es necesario que nos compartas tu información actualizada, antes del 31 de diciembre, para seguir emitiendo tus comprobantes (CFDI) con validez fiscal”, indica el correo enviado a usuarios de BBVA México.

¿Por qué el banco está pidiendo actualizar tus datos fiscales?

BBVA ha pedido a sus clientes que actualicen sus datos fiscales

El motivo por el cual BBVA ha solicitado a sus clientes que se actualicen sus datos fiscales antes del 2023 es para poder realizar la factura o CFDI por la compra de un bien o servicio, el cual puede ser deducible de impuestos.

Ante ello, ha surgido la duda ¿qué pasa si no le doy a BBVA los datos fiscales que pide el SAT?, sencillo, la institución bancaria no podrá emitir tus comprobantes (CFDI) con validez fiscal y, por lo tanto, no los podrás usar para deducir impuestos cuando hagas tu declaración anual 2023.

Cabe indicar que la actualización de datos fiscales que ha solicitado el SAT antes del 2023 forman parte de una serie de medidas implementadas a raíz de la Reforma Fiscal 2022, que entre otras cosas, busca hacer más eficiente la expedición de documentos fiscales y reforzar los mecanismos del CFDI.

¿Cómo puedo ver mis datos fiscales en el SAT?

BBVA ha solicitado los datos para emitir facturas

Los contribuyentes pueden conocer sus datos fiscales, como su domicilio fiscal y régimen, a través de una constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual podrás generar en la página: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal. Pero para ello deberás tener a la mano tu RFC y tu contraseña. Una vez que consultes tus datos fiscales será necesario que los actualices antes del 2023 y de ser necesario notificar a BBVA México o a la institución bancaria a la que pertenezcas.

