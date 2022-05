BBVA México aclara los 'depósitos' a cuentas reportados en redes sociales

En Twitter se hizo tendencia BBVA México, debido a que diversos usuarios afirmaron que el saldo de su cuenta era mayor y supuestamente había un depósito “sorpresa”. Por la noche, el banco explicó qué fue lo que sucedió.

A través de la misma red social donde se volvió tendencia, la institución bancaria aclaró que se trató de un error humano al cargar ciertas compras a las cuentas de sus clientes, lo cual se normalizará en las próximas horas.

Usuarios recibieron un depósitos "sorpresa" por parte de BBVA

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en Twitter, clientes del popular banco informaron que este lunes recibieron abonos sin que apareciera el origen del depósito.

“Hola? Amigos si los retiro BBVA me los va a cobrar? Tengo miedo.” escribió una internauta al descubrir el depósito.

“Andaba bien asustada porque me apareció dinero de la nada en mi cuenta de BBVA y no aparecía el nombre de origen, resulta que BBVA me depositó dinerooooo, me alivianó un mucho.”, escribió otra.

La aclaración de BBVA sobre los 'depósitos'

Fue poco antes de las 9 de la noche que BBVA dio a conocer la explicación de lo ocurrido en un hilo de su cuenta oficial de Twitter.

“Con respecto a los comentarios reportados por algunos clientes en redes sociales, la institución precisa:

“Algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles.

“Esta situación será normalizada en el transcurso de las próximas horas. La institución bancaria ofrece a los clientes que se encuentren en esta situación una sincera disculpa por la confusión que pueda estarse generando con los saldos de sus cuentas”, escribió BBVA México.

