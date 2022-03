BBVA ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de este banco?

La Conducef recientemente ha dado a conocer cuáles han sido las quejas más frecuentes que ha tenido el reconocido banco BBVA entre los que destacan los consumos, transferencia electrónica y cargos no reconocidos.

Resulta que recientemente se han detectado varios casos de quejas del banco BBVA, por ejemplo, Javier en Facebook comentó: "Los de BBVA, un día me cargaron a la tarjeta de crédito una comida que nunca me comi”.

Otra de las denuncias que resaltaron en en Twitter sobre el banco BBVA destaca la de Ursula, quien acusó: "Tengo un cargo que NO reconozco de @BBVA_Mex por 20 mil pesos de un miércoles. El jueves en la noche muy tarde me di cuenta del cargo e intenté hablar a BBVA pero elservicio solo es de 8 a 11 pm".

Otras quejas de BBVA según la Conducef

Otras quejas de BBVA según la Conducef

"El viernes a las 8: 01 am marqué al servicio telefónico y me equivoqué al marcar los números de mi tarjeta por lo que el servicio se bloqueó. Conseguí hablar con una ejecutiva y me dijo que como el sistema se había bloqueado no podía hacer la reclamación".

Por otro lado, Alan dijo: "Me hicieron cargos no reconocidos en mi tarjeta de crédito @BBVA Mex. La persona que me atendió en el teléfono, no sólo no levanto la aclaración de dichos cargos (tuve que ir a hacerlo a sucursal) sino que tampoco hizo el trámite correctamente".

Fanny posteo: "Reporté cargos no reconocidos en BBVA, pero después de que ya me hicieron el cambio de tarjeta de crédito, me siguen llegando notificaciones de cargos".

El servicio de BBVA

Otras quejas de BBVA según la Conducef

Hay que destacar que a lo largo del 2021, se presentaron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 155,959 reclamaciones contra los bancos.

Cabe mencionar que esta cifra es mayor a las 125,790 recibidas en el 2020, y menor a las 181,202 del 2019, por lo que ahora la Conducef lo da a conocer para terner una idea del servicio del banco BBVA.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!