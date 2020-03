Avianca reporta perdidas millonarias por coronavirus

Continua la epidemia del coronavirus afectado empresas y negocio trasnacionales, tal fue el caso de Avianca Holdings SA, justo cuando la aerolínea insignia de Colombia intenta un cambio financiero después de registrar la mayor pérdida de su historia, al ser millones de dólares, luego de que los turistas deciden no viajar a ningún para cuidar su integridad.

Cabe mencionar, que la aerolínea con sede en Bogotá se preparaba para un repunte este año después de anunciar el viernes una pérdida neta de US$894 millones para 2019, en gran medida debido a cargos extraordinarios derivados de la implementación de un nuevo plan de negocios enfocado en devolver la compañía a la rentabilidad. Ya que el pasado mes de diciembre se dio a conocer que el coronavirus había entrado por completo al continente asiático.

Coronavirus afecta vuelos internacionales

Avianca Holdings SA

“Lo desafiante de esto es que nadie en el mundo sabe cuál será el impacto y cuánto durará. Si el coronavirus no nos afecta mucho, todavía estamos en camino de tener un año mucho mejor que el año pasado”, dijo el director ejecutivo de la firma, Anko van der Werff, en una entrevista telefónica“.

La propagación de coronavirus COVID-19 en todo el mundo está afectando significativamente la industria mundial de viajes y haciendo que los inversionistas se deshagan de acciones de aerolíneas, operadores de hoteles y compañías de cruceros. Las acciones de Avianca cayeron el jueves por sexta sesión consecutiva en Bogotá, el cual ha representado una fuerte pérdida monetaria y peor aún con la llegada a más países.

El coronavirus cada vez se expande más en todo el mundo

Hay que aclarar que las operaciones de Avianca no se han visto afectadas hasta ahora, ya que la compañía no opera vuelos a China, donde se originó el brote. Pero la firma está adoptando un enfoque cauteloso, pero se mantienen a la expectativa de lo que podría pasar en las siguientes semanas al ver que las personas ya no quieren viajar al extranjero.

Avianca decidió no proporcionar directrices sobre los márgenes operativos para todo el año, en su lugar, entregó directrices solo para el primer trimestre de márgenes Ebit de 2% a 3%. La aerolínea está monitoreando atentamente las ventas de boletos, pasajeros que habían comprado boletos para Europa o Asia han cancelado para las siguientes semanas.

