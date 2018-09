Avanza EU y China en guerra comercial tras entrada en vigor de nuevos aranceles

Este lunes, Estados Unidos y China se implementaron nuevos aranceles, y las más grandes economías de todo el mundo no expusieron señales de retroceder en una creciente disputa comercial que ha influenciado en los mercados financieros.

A partir de las 00:01 horas en la Ciudad de México, entraron en vigencia los aranceles de Estados Unidos en productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares y las tarifas de represalia en productos estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares.

Ambas naciones ya se habían implementado aranceles sobre productos por valor de 50 mil millones de dólares anteriormente en este año.

Los productos chinos que serán sometidos a los nuevos aranceles estadounidenses van desde aspiradoras a dispositivos que se pueden conectar a Internet. Por otro lado, los productos estadounidenses que estarán bajo las nuevas tarifas de Beijing están el gas natural licuado y algunos tipos de aviones.

El consejo estatal de China hará público a la 1 de la tadelocal un libro blanco que trata acerca de las fricciones comerciales con Estados Unidos, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua, sin especificaciones.

A pesar de que un funcionario de alto rango, miembro de la Casa Blanca, declaró la semana anterior que Estados Unidos seguirá involucrando a China en un "camino positivo hacia adelante", nadie de los involucrados ha expuesto su disposición a un compromiso.

De acuerdo al funcionario estadounidense, todavía no se tiene una fecha definida para la siguiente ronda de conversaciones. Según con el Wall Street Journal, China tomó la decisión de no enviar al viceprimerministro, de nombre Liu He, a Washington esta semana. Además, cabe mencionar que China acusó a Washington de tener poca sinceridad en las negociaciones comerciales.

Los expertos en economía preven que una disputa prolongada va a ser un obstáculo para el crecimiento de Estados Unidos y China, así como la economía global.