Avalanche, la nueva criptomoneda que supera el valor de Shiba Inu y dogecóin

Avalanche se ha convertido en la décima criptomoneda con mayor valor del mercado con una capitalización del mercado de 31.127 millones de dólares, de acuerdo a los datos actualizados del CoinMarketCap de este lunes 22 de noviembre.

Cada unidad de Avalanche tiene un valor apróximado de 139,37 tras un incremento del 43,58% en los últimos siete días, de acuerdo a los datos obtenidos por La Verdad Noticias, superando otras monedas digitales como Shiba Inu y similares.

También esta semana, la startup de criptomonedas MoonPay es valorada en 3, 400 millones de dólares, por su parte, Shiba Inu tiene una capitalización de 24.563 millones de dólares y dogecóin tiene un valor equivalente a 29.542 millones de dólares.

Avalanche aumenta su valor esta semana

Avalanche aumenta su valor esta semana

De acuerdo a los datos de sitios como Cryptonewmedia, el auge de Avalanche se relaciona con la asociación estratégica, de Ava Labs - empresa responsable de la plataforma de contrato inteligente - y la firma de contabilidad Big Four Deloitte.

El acuerdo permitirá que Deloitte utilice Avalanche en su nueva plataforma de recuperación ante catástrofes Close As You Go, cuyo objetivo es agilizar los procesos de compensación para las víctimas de desastres naturales.

Avalanche es compatible con el kit de desarrollo Ethereum, además permite realizar transacciones en segundos con su mecanismo de consenso de prueba de participación, el cual recompensa a los usuarios que retienen sus tokens.

¿Qué es una criptomoneda?

¿Qué es una criptomoneda?

En La Verdad Noticias te explicamos qué es una criptomoneda y cómo funciona. Se trata de un tipo de moneda que utiliza archivos digitales como dinero. Por lo general, los archivos se crean utilizando las mismas formas que la criptografía (la ciencia de ocultar información).

Sobre la criptomoneda Avalanche, hace unas semanas anunció una ronda de financiación de 230 millones de dólares por Polychain y Three Arrows Capital, a la que contribuyeron R/Crypto Fund, Dragonfly, CMS Holdings, Collab+Currency y Lvna Capital.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!