Aumenta el retiro de las Afores por desempleo en México

Durante el mes de agosto, los retiros parciales por desempleo por parte de los trabajadores de su Afore registraron un repunte, al sumar dos mil 82.2 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Según la Consar, este nivel de retiros no se había registrado desde octubre del 2020.

Este derecho fue ejercido por 169 mil 437 trabajadores en agosto, lo que significó un aumento de 2.3 por ciento nominal respecto a julio, mientras que respecto al mismo mes del año pasado se reportó una baja de 5.7 por ciento.

Las cifras de enero a agosto de este año, muestran que los trabajadores han retirado de su cuenta de ahorro para el retiro 14 mil 824.4 millones de pesos, lo que significó un alza de 3.2 por ciento nominal, respecto al mismo periodo previo.

De las 10 Afores en el sistema, Inbursa, Invercap y XXI Banorte registraron disminuciones en los retiros de 3.3, 20.8 y 3.4 por ciento nominal, respectivamente.



Puntos que deberías considerar antes de retirar de tu Afore

Quedarse sin empleo es, sin duda, una de las situaciones más difíciles a las que nos podemos enfrentar. Si agotaste las opciones y estás decidido a solicitar el retiro parcial por desempleo de tu cuenta individual Afore, ten en mente que existen, al menos, tres puntos a considerar:

Disminución de semanas

Realizar un retiro parcial por desempleo afecta al número de semanas cotizadas y se te descontarán de manera proporcional al monto de los recursos retirados de tu subcuenta. Este impacto se podría ver reflejado para acceder a tu jubilación, para la cual es necesario haber cotizado, al menos, 775 semanas.

Afectaciones para los que empiezan, y los que van de salida

Si llevas poco tiempo trabajando, ten en mente que se reduce la posibilidad de alcanzar una pensión mínima garantizada al momento de jubilarte. Es recomendable evaluar esta alternativa si estás en una edad cercana a los 60 años, para que el retiro no sea afecte las semanas necesarias para algún trámite de pensión.

Plan de recuperación

Si ya realizaste algún retiro por desempleo, pero no quieres perder semanas de cotización, no te preocupes, existe una opción para que puedas regresar el dinero, de esta manera no sufrirás las desventajas antes mencionadas.

Lo primero que debes hacer es calcular el descuento y acercarte a tu Afore para tramitar el reintegro de semanas cotizadas que irá directo a tu subcuenta, luego de que realices el pago -total o parcial- del equivalente al retiro por desempleo que recibiste y así puedas recuperar semanas de cotización y monto acumulado



¿Cómo retirar dinero de mi Afore?

Se puede realizar retiro por desempleo del Afore

Si ya te encuentras decidido a usar la opción de retiro por desempleo, estos son los requisitos básicos que debes cumplir para solicitarlo:

Tener una cuenta individual Afore y al menos tres años cotizando

No haber utilizado este beneficio durante los cinco años anteriores

Tener al menos 46 días en situación de desempleo

Contar con un Expediente de Identificación actualizado

Muchos de los trámites que realizan las Afores, ya se pueden hacer de manera digital. Si requieres solicitar el retiro parcial por desempleo de manera sencilla, en Principal Afore se puede realizar a través de la aplicación móvil.

