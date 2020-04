Aumenta costo de cerveza por la suspensión de producción

En esta contingencia hay productos que definitivamente registraron un alto precio y hablamos de las cervezas al menudeo ya que registraron un incremento de precio entre este fin de semana de un 10 y 20 por ciento ante la falta de abastecimiento de las bebidas alcohólicas en los centros de distribución en toas las marcas de cerveza del país.

Por su parte, en tiendas de conveniencia de 24 horas, los refrigeradores destinados para la venta de cerveza lucen con un bajo nivel de producto o sin botellas ni botes; mientras que los encargados desconocen la fecha en la que volverán a contar con el producto, las personas que consumen este producto han manifestado su sentir a través de las rede sociales directamente con la marca distribuidora.

Cabe mencionar que las tienditas de la esquina o misceláneas, responsables entrevistados coincidieron en señalar que este fin de semana, en los centros de distribución se registró un incremento de precios ante la escasez del producto, en donde la lata de cerveza Lager pasó de 22 a 25 pesos; mientras que la botella de vidrio familiar retornable, con capacidad para 940 mililitros, conocida como caguama, subió a 45 pesos.

“Ya suben todas las cervezas entre tres y cuatro pesos a partir de este domingo. Por ejemplo, el bote de cerveza Lager Tecate con contenido neto de 473 mililitros pasó de 22 a 25 pesos; mientras que la botella de vidrio familiar retornable, con capacidad para 940 mililitros, conocida como caguama, pasa de 39 a 45 pesos”, comentó un empresario del estado Puebla.

Asimismo el empresario dio a conocer que desconocen la fecha en la cual se regularizará la entrega de los productos; sin embargo, se espera que sea hasta después de junio o cuando pase la contingencia. “Ya no tenemos de todas las cervezas. Ya cada vez hay menos cervezas y aumentará de precio. No sabemos si una vez que pase la contingencia volverá a bajar, pero no creo. Ya no hay cervezas light, la Corona ya casi no tiene y todavía hay cerveza Indio”.