¡Atención! ¿Tienes un crédito de Elektra o Coppel? Debes saber ésto

¡Atención! ¿Tienes un crédito de Elektra o Coppel?, seguramente te llamaron la atención las facilidades de pago que te ofrecieron pero es nuestro deber mencionarte cómo funcionan estas instituciones. Evidentemente no te culparemos por tener uno pero hay algunos puntos que tienes que comprender.

¿Qué onda con los pagos chiquitos? Una de las características principales de estas tiendas departamentales es que te permiten adquirir el producto de tu total y completo interés o un crédito con la promesa de que tus pagos serán chiquitos, y sí, son chiquitos si únicamente te fijas en cada uno de los pagos semanales o quincenales.

Pero… ¿Qué sucede si sumas todos y cada uno de tus “pagos chiquitos”? Como seguramente te habrán advertido o comunicado, ellos se beneficiarán de los intereses que vayas generando por acceder a pagar con esta movilidad.

En otras palabras, puedes llegar a pagar entre un 20% y 50% de intereses, es decir que si te prestaron $10,000 MXN, podríais terminar pagando $15,000 MXN o si adquiriste un celular de $5,000, quizá termines pagando $7,500, ésto únicamente como una estimación.

¡Ten cuidado con los pagos chiquitos!

Son varias las razones por las que un cliente puede querer acceder a pagar con este método, ya sea que no cuenten con la liquidez suficiente, porque sientan que es la mejor opción para realizar compras inmediatas o porque la palabra “pagos chiquitos” la sienten como un regalo.

Sin embargo, tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, debes de tener cuidado para no terminar con “pequeños” pagos ¡GIGANTES!, ya que según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), estos financiamientos suelen ser los más caros del mercado.

Cabe recalcar que en caso de que ya tengas uno de estos créditos, debes de pagar cada una de tus semanas, quincenas o mensualidades y no irte con la finta de que por no pagar un pago chiquito no tendrás consecuencias, puesto que al sacar un crédito en Elektra o Coppel, también estás generando historial crediticio.

¿Sabes cómo funcionan los pagos chiquitos?

Cuando accedes utilizar la modalidad de pagos chiquitos, debes de tomar en cuenta lo siguiente: Pago de enganche, pagos fijos (semanal, quincenal, mensual), comisiones, intereses por pago retrasado, intereses moratorios. Recuerda siempre ser puntual en tus pagos para no terminar pagando casi el doble de lo que te otorgaron de crédito.

