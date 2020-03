Aston Martin V12 Speedster, la nueva tendencia de diseño de la casa británica

Aston Martin vuelve a la raíz del diseño automotriz, ha desarrollado un nuevo auto deportivo de super lujo y con líneas que evocan a la marca, pero con un toque totalmente novedoso, ya que también recuerda aviones por los múltiples guiños con los caza estadounidenses de los setentas.

Aston Martin V12 Speedster

Se ha decidido que el Aston Martin V12 Speedster sólo tenga 88 unidades que llegarán a algunos afortunados alrededor del mundo, y definitivamente ese auto pasará a la historia como uno de los más bellamente diseñados por la casa británica.

Después de una complicada etapa financiera para Aston Martin, llegó un nuevo respiro y con él, un nuevo brío para el diseño, haciendo las líneas mucho más modernas y fluidas, creando un lenguaje propio, y los ejemplos son claros, Lagonda Taraf es el sedán de súper lujo, el Vulcan es el deportivo de competencia, el hypercar Valkyrie, sin olvidar la incursión al segmento de las SUV con el DBX y ahora llega un nuevo auto que ni siquiera podría ubicarse en una categoría establecida, el V12 Speedster.

Aston Martin, el nuevo estándar de belleza

A pesar de los esfuerzos de Aston Martin por mostrar al mundo el excelso V12 Speedster, preparando un impresionante lanzamiento en el Salón del Automóvil de Ginebra y la gran expectativa que había a su alrededor, tuvo que ser por medio de una presentación digital, debido a que el coronavirus provocó la cancelación de dicho evento.

Aston Martin vio el lado positivo y lanzó una campaña en la que el slogan fue “No Ginebra, No Problem”, ya que no fue posible hacer la presentación en vivo, se hizo por medio de una transmisión digital; primero se mostraron las novedades generales y se cerró con el inigualable diseño del V12 Speedster, que fuera de verse afectado por no presentarse en vivo, ha recibido muchísima atención.

Q by Aston Martin, fue la división de la marca británica que se encargó, como siempre del diseño del Aston Martin V12 Speedster, el cual se considera uno de los autos más exclusivos y personalizados, además hay que destacar que la construcción se llevó a cabo con la colaboración del fabricante de aviones Boeing.

Durante la presentación se relató que el diseño del Aston Martin V12 Speedster está basado en las líneas clásicas de la marca, como es el caso del DB53 y el DBR1, ambos autos deportivos de la década de los 50, que también aportaron la falta de techo y parabrisas, haciendo del V12 Speedster un auto de competencia clásico, además de que también hay influencia del legendario caza F/A-18, de los años setenta.

V12 de 5.2 litros

El Aston Martin V12 Speedster está construido con una carrocería totalmente fabricada en fibra de carbono, equipa un motor V12 de 5.2 litros biturbo que eroga 700 hp, logrando el 0 a 100 en 3.5 segundos y llegando a una velocidad máxima de 300 km/h.

El chasis del V12 Speedster es de aluminio, que aporta ligereza, tracción trasera y suspensión con amortiguación adaptativa, con modos de conducción: Sport, Sport+ y Track, los rines son de aluminio con diámetro de 21 pulgadas y frenos cerámicos de carbono.

El precio es quizás lo más exclusivo de este Aston Matin V12 Speedster y es que se calcula que ronde los 950 mil USD, siempre y cuando sea el modelo base, ya que si se personaliza el precio incrementará sustancialmente; el V12 Speedster estará disponible para el primer trimestre del 2021, para quienes alcancen uno de los 88 autos que se venderán.