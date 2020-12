‘Asfixia’ Gas LP la deteriorada economía de mexicanos: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advierte a los consumidores de Gas LP en México, en su versión estacionaria, a que no se dejen estafar e informa que las gaseras que venden más caro son Hermo Gas, en tanto que la que ofrece a un precio más bajo es Convicsa. Dijo que la primera de estas está ‘afixiando’ la deteriorada economía de los mexicanos.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco detalló que en Hermosillo, Sonora, no son nada hermosos los precios de Gas LP estacionario de Herno Gas, pues vende el litro del combustible a 12 pesos con 20 centavos, un margen de 6 pesos con cuatro centavos; mientras que el precio más bajo lo encontramos en Güémez, Tamaulipas, a 8 pesos con 55 centavos por litro, por parte de la empresa Convicsa, un margen de un peso 64 centavos".

Estos son los precios del gas LP en Quintana Roo

En la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de las gaseras y dijo que en la versión cilindro de gas LP, la marca más cara también es Hermo Gas, con 10.59 pesos de ganancia, con un precio de venta de 22.59 pesos por kilo.

En tanto, nuevamente Convicsa oferta el precio más bajo, a 15.83 pesos por kilo con el margen más bajo de 2.43 pesos en el cilindro de gas.

Gas LP también hace su agosto en Quintana Roo

Y es que Quintana Roo cierra el 2020 con una de las empresas distribuidoras de gas LP que más caro venden el producto en el país, Gas de Chetumal, que vende en 22.64 pesos cada litro del combustible.

“En este destino turístico cada vez es más caro, pero no nos queda más que pagarlo, pues se necesita, y confiar en que no nos roben, pues a veces no dura nada el gas”, expresó Verónica, ciudadana de Cancún. De acuerdo con Adrián Calcaneo, Director de Midstream y Líquidos para América Latina, IHS Markit, el precio costoso del gas LP en Quintana Roo tiene un factor muy claro.

Además de caro, dan el litro de gas incompleto

“Quintana Roo es interesante porque es de los estados más caros y eso se debe a la falta de infraestructura tanto como de Pemex como de privados”, explicó. Así, reveló que Quintana Roo ocupa la posición 6 a nivel nacional en costo del gas LP, con un monto de 921 dólares por tonelada.

Altos precios de Gas LP en BCS

En su lista de precios, Profeco advierte que los más caros son Baja California Sur con 1,002 dólares por tonelada, Baja California y Durango empatados en el segundo sitio con 997 dólares por tonelada, seguidos por Colima con 967 dólares por tonelada.

A ellos siguen Guerrero con 924 dólares por tonelada, luego Quintana Roo y después Yucatán, con 919 pesos por tonelada del combustible.

Estos costos impactan en el precio final a los consumidores, pues de acuerdo con Calcáneo, el 80% de los hogares de México utilizan gas LP, y el mayor consumo se concentra en la zona centro del país, debido a la gran concentración poblacional que existe.

Un comparativo realizado a nivel nacional por La Verdad, con base en los precios reportados por la Comisión Reguladora de Energía del gobierno federal (CRE), convierte a la entidad en la que tiene el precio más alto del gas LP, siendo el municipio de Lázaro Cárdenas donde la empresa da este costo tan elevado.