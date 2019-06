Aranceles afectarán a consumidores de aguacate en Estados Unidos

Según información del Departamento de Agricultura en Estados Unidos (USDA) Estados Unidos compra el 74 por ciento de las exportaciones de aguacate mexicano, mientras Japón compra 6 por ciento y Canadá 7 por ciento.

Las amenazas de Donald Trump sobre los aranceles a productos mexicanos, estarían afectando más a los consumidores de aguacate en Estados Unidos que a los productores.

La demanda de aguacates mexicanos se ha mantenido estable: aun cuando los precios se han cuadruplicado en el año, los estadounidenses fanáticos del guacamole no han dejado de comprarlo.

Productores de aguacate en México manifestaron que los aranceles de 5 o hasta 25 por ciento, en realidad no afectaría sus ventas.

"Me parece que el riesgo más fuerte es para los consumidores" esto debido a que los estadounidences estarían pagando precios más altos, declaró Bautista, uno de los exportadores de Uruapan, Michoacán a The Associated Press. "Afortunadamente el aguacate es un fruto que se demanda cada día más en el mundo; se consume en muchos otros países".

Los aguacatales de California solamente producen un fruto por cada 11 de México, y su temporada dura ocho meses, mientras que México produce aguacates todo el año.

Esto quiere decir que si bien, la producción en California puede cubrir la demanda de su país en esta época del año, este 2019 su cosecha ha sido muy baja, además de que la temporada inició tarde. Los productores tuvieron que enviar gran parte de su cosecha al país vecino

desde abril, considerada una temporada baja para el aguacate mexicano.

"Estamos viviendo un seller's market", afirmó Humberto Solórzano, aguacatero de tercera generación también en Michoacán, que produce 80% del producto en el país.

La caída del peso podría disminuir la afectación a los consumidores en Estados Unidos en el corto plazo, pero Solórzano indicó que al final el costo de cualquier arancel al aguacate sería absorbido en toda la cadena de abastecimiento, afectando principalmente a los consumidores estadounidenses.

Las amenazas de Trump sobre aplicar aranceles ha sido criticada por empresas estadounidenses de diversos sectores que dependen de la producción en México.