Apple Tv+ vs Disney+ ¿Qué ofrece cada servicio?

Netflix sigue siendo el rey del streaming, aunque Amazon Prime video no está muy lejos de alcanzarlo por la variedad de contenido que también ofrece, mientras que HBO Go y Hulu son plataformas prácticamente de nicho, que representan ninguna amenaza para la gran N, sin embargo dos plataformas más se suman a la contienda.

Disney Plus y Apple TV Plus, dos de los servicios que han generado más expectativas en este año prometen contenido interesante, pero ¿podrían competir contra Netflix?

Apple Tv+ vs Disney+ ¿Qué ofrece cada servicio?

A partir de este mes, ambas plataformas incluyen programación original, lo que implica contenido exclusivo, que para el consumidor puede representar problemas, ya que pagar tantas membresías mensuales por algún contenido exclusivo no será conveniente para la mayoría.

Primero que nada, el precio. Apple ofrece un precio de entrada de $69 pesos mexicanos al mes, lo que lo pone en la mejor posición entre las plataformas, ya que la suscripción incluye compartir la cuenta hasta con 6 dispositivos simultáneos y si adquieres o adquiriste algún dispositivo de Apple como Iphone, Ipad, Ipod o Apple TV, se incluye un año de servicio gratuito de Apple TV +.

Por su parte, la plataforma de Disney incluirá todo su contenido en un sólo dispositivo por $129 pesos mensuales para México, en Estados Unidos hay posibilidad de acceder a un pago anual de 70 USD e incluye 4 dispositivos simultáneos, algo que aún no se confirma para América latina.

Apple Tv+ vs Disney+ ¿Qué ofrece cada servicio?

A pesar de que Apple TV + es el que cobra menos, el contenido que ofrece, no está tan diversificado como Netflix o incluso Disney. Con nombres famosos como Oprah, Steven Spielberg y JJ Abrams, series como See y The Morning Show, Apple tiene poco que ofrecer, ya que sólo tiene una serie original, que además no se ha llevado las mejores críticas.

En ese sentido, Disney lleva la delantera, con un catálogo muy amplio de películas y series compuestos por la misma producción de Disney, Pixar, Lucasfilm y Marvel Studios. Con el simple hecho de contar con las franquicias de Star Wars, Toy Story y Avengers, Disney + ya tiene muchísima ventaja sobre Apple.

Algo más que aporta Disney son sus series originales, las cuales basadas en sus propias franquicias o en las adquiridas. han tenido una buena aceptación y prometen mucho.

Apple Tv+ vs Disney+ ¿Qué ofrece cada servicio?

Disney Plus ofrece más de 600 películas y programas de televisión, mientras que Apple TV Plus sólo nueve, aunque se tienen programadas más para los próximos meses.

Te puede interesar: Netflix podría ser incluido ‘GRATIS’ en paquetes de Telmex desde $499 pesos

Definitivamente dependerá mucho de los gustos de cada persona, pero en cuestión de costo beneficio, parece ser que Disney es más rentable, aunque también habría que analizar el contenido que ofrece, porque sólo tener un catálogo más grande no quiere decir que a todos les pueda parecer atractivo.