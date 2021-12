App de Citibanamex presenta varias fallas, principalmente en transferencias

El día de hoy, lunes 6 de diciembre, se dio a conocer que los usuarios de Citibanamex recurrieron a las redes sociales para reportar diversas fallas en los servicios bancarios, así como problemas en la aplicación móvil. De igual modo, se informó de ciertas complicaciones al momento de hacer transferencias, realizar retiros y usar los cajeros ATM.

De acuerdo a información proporcionada por el portal Downdetector, las fallas comenzaron a reportarse desde el mediodía de este lunes. Sin embargo, las intermitencias en el servicio se hicieron aún más notorias cerca de las 14:00 horas, lo cual hizo enojar a los usuarios que lo padecieron.

Usuarios reportaron un mayor número de fallas alrededor de las 2pm.

De acuerdo al sitio Downdetector, la principal falla estuvo relacionada con las transferencias de fondos.

En lo que respecta a los reportes, el 51% de las quejas correspondían a problemas para realizar transferencias de fondos. Cabe destacar que este es el segundo reporte del banco en lo que va de la quincena, pues recordemos que hace apenas seis días se reportaron fallas en pago de nóminas y pensiones.

CDMX, Monterrey, Guadalajara y Mérida, las ciudades más afectadas

La app del banco presentó intermitencias durante la mayor parte de esta mañana.

De acuerdo al mapa de fallos de Downdetector, los reportes vienen mayormente de la CDMX, Monterrey, Guadalajara y Mérida. Aunque todo parece indicar que los problemas están siendo solucionados, la empresa no ha dado declaración alguna al respecto, lo cual ha causado gran indignación entre sus usuarios, quienes amenazan con cambiarse de banco.

“Es una verdadera burla, ni una semana y ya comenzaron a fallar de nuevo”, “Uno no puede andar sin dinero, necesito que arreglen los de los cajeros ya”, “Quería hacer un depósito y no pude, sus líneas de atención no ayudan en nada” y “No cabe duda, son el peor banco que existe en México” son algunas de las quejas que se leen al respecto en Twitter.

¿Cuáles son los servicios de CitiBanamex?

Grupo Financiero Banamex fue fundado en agosto del 2001.

CitiBanamex, anteriormente llamado Banamex, ofrece una amplia gama de servicios financieros para empresas y personas, agencias gubernamentales y Pymes, tales como banca comercial y de inversión, seguros, y gestión de inversión. Además de la actividad bancaria, la empresa imparte talleres de educación financiera en beneficio de la población.

