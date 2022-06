Aplicarán multas del SAT a negocios que no cumplan este requisito

De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, las personas físicas que estén inscritas en el Régimen Simplificado de Contribuyentes (Resico), tienen la obligación de tramitar su e-firma antes del próximo 30 de junio y en caso de no hacerlo, corren el riesgo de ser excluidos del régimen y serán acreedores a una multa de SAT.

Según detalló el vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, Jorge Ayax Cabello, los contribuyentes que no cumplan con este requisito, serían sancionados económicamente.

En el artículo 38 de la Miscelánea 2022, se indica que los contribuyentes que no cumplan con la disposición, a consecuencia no podrán tributar en el Resico y para esos efectos, las autoridades podrán asignar el régimen fiscal, los sacarán de Resico lo que “sería una sanción grave si no activan su firma”.

Previamente revelamos que también se aplicaría multas por incumplir con la declaración anual, otro proceso indispensable en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuándo vence el plazo para tramitar la e-firma?

Los contribuyentes deben iniciar el proceso en breve

El último día para activarla es este próximo 30 de julio para los contribuyentes que tienen una estética, ferretería, miscelánea, cafeterías o algún negocios que no supere ingresos de 3.5 millones de pesos anuales.

Para tramitarla, se tiene hasta el 30 de este mes, y es un requisito que consta en tener la firma electrónica y así, poder conseguir el esquema que tiene muchos beneficios; esto incluye a otros giros como médicos, abogados y contadores.

Los beneficios de la e-firma:

Resico es el nuevo programa de pago de impuestos para personas físicas, incluidos los que se dedican a actividades ganaderas, agrícolas, silvícolas y pesqueras, que tengan ingresos anuales hasta 3.5 millones de pesos.

Los pequeños contribuyentes tienen la responsabilidad del pago de impuestos de entre el 1 y 2.5% de sus ingresos, pero no podrán deducir gastos

Harán el pago cuando tengan únicamente facturación pagada.

Al comprar maquinaria y hacer las inversiones necesarias para llevar a cabo sus actividad, pueden usarlo para pagar impuestos menores.

Contras:

El contribuyente podría salir del RESICO y migrar a otro régimen es pagar mucho más impuestos, en lugar del 1 o 1.5% quizá un 30 o 35%.

No se puede emitir factura sin la e-firma.

¿Qué son las multas del SAT?

Las multas se aplican contra los que no cumplen

Se trata de una sanción económica, prevista en ley, misma que es impuesta por la autoridad fiscal al contribuyente cuando no se cumple de manera voluntaria o espontánea con sus obligaciones fiscales.

Es importante conocer las nuevas multas del SAT, pues hay varias razones por las cuales un contribuyente puede ser sancionados.

