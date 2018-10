Anefac advierte riesgo de evasión fiscal en zona libre de Quintana Roo

Arturo Halgraves Cerda, socio de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), advirtió que la evasión fiscal es un riesgo real ante el proyecto de la zona libre en Chetumal, ya que el problema se presentó en años anteriores, cuando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 11% se aplicó en Quintana Roo.

“Sabemos que esto no va a ser una reforma de ley sino un decreto en el cual se van a establecer las condiciones y reglas de operación; aunque no podemos adelantar mucho hasta que no esté publicado el decreto, creemos que es importante que se tomen las previsiones, pues algunas personas o empresas que no son el objetivo de este decreto pueden aprovecharse de él en perjuicio del fisco federal”, declaró.