Amazon dona 2 mil millones de dólares en apoyo a la educación

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha sido fuertemente criticado en Twitter por anunciar la apertura de un fondo benéfico de 2 mil millones de dólares en ayuda a las comunidades más pobres, y creación de un sistema preescolar para niños.

A través de su cuenta de Twitter, Bezos dio a conocer la iniciativa, luego de haber solicitado ideas acerca de cómo ayudar con su gran fortuna, que hoy en día se valora en más de 160 mil millones de dólares.

Bezos Day One Fund es el nombre del fondo y su valor es de 2 mil millones de dólares, estará enfocado en dos aspectos. El primero, The Day 1 Families Fund, ayudará con subsidios a organizaciones que ayudan las familias sintecho. El segundo, The Day 1 Academies Fund, gestionaría una red de guarderías en comunidades de bajos recursos.

Sin embargo, la compañía fue criticada por los usuarios de Twitter, quienes reprocharon a Bezos los bajos salarios que perciben sus empleados y por no pagar suficientes impuestos.

Los 2 mil millones de dólares son una suma importante de dinero, pero no supera los que otros multimillonarios destinana a la caridad.

Por ejemplo, Bill Gates de Microsoft donó decenas de miles de millones de dólares a su fundación, y Mark Zuckerberg, de Facebook, prometió donar el 99% de sus acciones en el gigante de las redes sociales a una organización enfocada en el bien público.

En 1994 Amazon había sido lanzada como una librería en línea para convertirse en los últimos años en la gran potencia minorista que tiene operaciones en el mundo entero. Su oferta se amplió con la transmisión de video y música y servicios de computación en la nube. El año pasado adquirió la cadena de supermercados Whole Foods.