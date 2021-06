Amazon destruye más de 100,000 productos no vendidos o entregados a la semana

Hoy 21 de junio y mañana 22 se celebra el Amazon Prime Day en todo el mundo, donde la plataforma ofrece increíbles ofertas para sus usuarios, sin embargo no todos los pedidos o productos son entregados o vendidos.

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con todos los pedidos de Amazon que nunca llegan?, pues recientemente se reveló que la compañía destruye absolutamente todo lo que no se vende o no se entrega.

Aparentemente, Amazon Prime destruye alrededor de 100,000 productos entre electrodomésticos, como MacBooks, drones e incluso Smart TVs, y este impresionante número es sólo por semana.

Amazon destruye más de 100,000 productos semanales

La cuenta de Twitter de ITV News difundió un video de uno de los almacenes de Amazon en Dunfermline, Escocia, donde aparecen cientos de cajas con la leyenda ‘destruir’, y todos los artículos de tratan de productos a la venta.

Parece ser que el destino de toda la mercancía devuelta por compradores, o que no se vende es destruida por la empresa, incluyendo electrodomésticos, artículos de uso diario como mascarillas o secadoras de cabello.

Aunque mucha gente se indignó contra Amazon, la estrategia de destruir todo es más rentable para los proveedores, pues mientras más tiempo pasan los artículos en los almacenes, más cobra Amazon por ellos, por lo que prefieren destruirlos, probablemente debido al impuesto del 15% que propuso en G7 a empresas transnacionales.

Precio de Amazon Prime genera destrucción de productos

A los proveedores les resulta más barato destruir los productos que pagar por más tiempo de almacenamiento

Un ex empleado dijo que en ocasiones han llegado a destruir hasta 200,000 productos por semana, mismos que podrían ser donados, pero aparentemente esta actividad es menor, pues en una ocasión sólo se marcaron para donaciones, 28,000 productos de 124,000.

Así que probablemente muchos de los artículos que no se vendan durante el Amazon Prime Day 2021 terminen siendo destruidos por la compañía, incluso cuando se encuentran en excelentes condiciones, pero aparentemente las pérdidas millonarias son menores a los costos de almacenamiento.

