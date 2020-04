Amazon contrata a 80,000 empleados ante la demanda de ventas

Más empleos para la empresa más grande en ventas en línea, hablamos de Amazon, quien ha confirmado que tendrá 80,000 nuevos empleados distribuidos en sus distintas sucursales, ademas que dieron a conocer que se tomarán diferentes medidas de seguridad para evitar los contagios entre sus empleados.

De esta manera se dio a conocer que se han comenzado a tomar la temperatura a empleados de algunos de sus almacenes en EEUU para evitar posibles contagios de COVID-19, una medida que pretende extender a todo el país y a Europa, puesto que el país vecino a México es el más infectado en toda latinoamérica, algo que verdaderamente ha alarmado a todo el mundo.

Amazon sigue contratando

Amazon sigue contratando gente

Se dio a conocer que desde el domingo 29 de marzo, la firma con sede en Seattle (estado de Washington) toma la temperatura de los trabajadores cuando estos llegan al almacén "en determinadas instalaciones" del país, informó Amazon en un comunicado. En todo caso que el empleado presente una temperatura alta fuera de lo normal se le pedirá que regrese a casa y que solo vuelva al trabajo cuando haya pasado tres días sin fiebre.

Amazon es una de las pocas empresas que mantiene abierta sus puertas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ya que la empresa no está tomando las medidas de protección necesarias para garantizar la salud de sus empleados. Por lo que se ha investigado que trabajadores de hasta once almacenes distintos de Amazon han dado positivo por COVID-19, de los cuales la empresa solo ha confirmado oficialmente cuatro, pero que se les ha atendido de buena manera.

Jeff Bezos dueño de Amazon

Mientras que el dueño de la marca Jeff Bezos también informó este jueves que ya ha contratado a más de 80,000 personas de las 100,000 que anunció que iba a contratar para hacer frente al incremento de la demanda que está experimentando estos días, pues también busca la economía de su país.