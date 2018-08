Amazon considera comprar cadena de cines

Amazon ha invertido mucho dinero en Prime Video, su servicio de streaming, para realizar producciones de contenido original que puedan competir con Netflix. En algunos países le ha apostado a las transmisiones deportivas en directo, y al parecer ahora quiere llegar a la pantalla grande.

Bloomberg informó que Amazon está pujando para quedarse con una cadena de cines en Estados Unidos, se trata de Landmark Theatres, una red de 56 salas para proyectar películas independientes y cine extranjero.

La empresa de Bezos, disputa la cadena de cines con otros compradores potenciales especialistas en adquirir negocios como Wagner/Cuban Cos. Aunque hasta el momento no se han tomado decisiones finales, por lo que puede pasar mucho tiempo para que se cierre la operación.

Amazon no se ha pronunciado al respecto, pero la estrategia cobra sentido al contemplar el mercado audiovisual en que se ha enfocado la compañía. Ya cuenta con un estudio de cine, servicios de streaming de video y música, además de que mantiene una importante actividad en el negocio físico con Amazon Go y la compra de Whole Foods, o la de PillPack que van exactamente en el mismo sentido.

La compra de una cadena de cines estaría afectando solamente al mercado estadounidense, mejorando los servicios de suscripción Prime, para que puedan acudir al cine a ver los estrenos.

Algunos analistas opinan que esta adquisición es parte de su estrategia para ampliar su distribución de películas, sobre todo cuando su competencia Netflix ha estado en negociaciones con cadenas de cine para traer sus estrenos a la pantalla grande.

La operación no se ha cerrado y las empresas involucradas no han declarado nada al respecto, por lo que sigue siendo una especulación que despierta todo tipo de posibilidades para el futuro de Amazon.