Amazon ¿Cuándo y dónde abrirá su primera tienda de ropa?

Amazon es la famosa tienda por internet por fin abrirá su primera tienda de ropa este año y el local se ubicará en Los Ángeles y contará con aditamentos de alta tecnología, según se ha informado.

Resulta que este jueves, 20 de enero, la compañía estadounidense de comercio electrónico informó que abrirá su primera tienda física de ropa en Estados Unidos.

El gigante del comercio llamado Amazon ya tiene experiencia con las tiendas físicas, pues cuenta con supermercados y tiendas de alimentos en los que le ha ido muy bien.

La primera tienda Amazon

Amazon Style

Los primeros adelantos señalan que Amazon abrirá su primera tienda de ropa este año, se llamará Amazon Style, pues así lo anunció a través de redes sociales que este año llevará su modelo de negocio a otro nivel.

Se ha destacado que no será un establecimiento común, ya que todo el lugar estará equipado con tecnología de alto nivel y será muy similar a la tienda online.

Amazon Style estará ubicada en el complejo The Americana at Brand en los Ángeles, California y hasta el momento, Amazon no ha anunciado la fecha oficial de apertura, pero podría suceder en el primer semestre de 2022.

La tecnología será indispensable para comprar

El comunicado de Amazon destacó que la gran cualidad de Amazon Style, será el uso de la tecnología en la experiencia de compra: “Con los algoritmos avanzados de aprendizaje automático de Amazon Style brindamos a los clientes recomendaciones personalizadas que coinciden con su presupuesto, ajuste y estilo”

Por ello, el uso del smartphone será indispensable en la visita a la primera tienda de ropa de Amazon. En las repisas, anaqueles y maniquies los clientes encontrarán ropa de exhibición con un código QR que brindará información como:

Disponibilidad de tallas

Colores

Calificación de los clientes

Los clientes irán seleccionando sus prendas favoritas, estas pasarán al ‘carrito de compras’ y después serán enviadas al probador, todas al mismo tiempo.

Cabe destacar que los de la tienda Amazon estarán equipados con pantallas táctiles y los usuarios podrán pedir más ropa, cambiar tallas y dejar comentarios, mientras que los looks de los escaparates de ‘Amazon Style’ serán diseñados por los influencers más relevantes y famosos del momento.

