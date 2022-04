Alternativas para Imprimir RFC del SAT sin la contraseña

Este documento posibilita que se pueda desarrollar la actividad de trabajo de manera legal, además de ser monitorizado por el Servicio de Administración Tributaria o SAT. Para cualquier trabajador, el RFC cuenta con 13 dígitos, mientras que para empresas y personas morales cuenta con 12. Ahora tienes la posibilidad de Imprimir RFC, de manera fácil y sencilla y sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite complicado. Toma nota para que puedas tener impreso tu RFC y evitar complicaciones futuras, de esta forma, podrás emplearte sin ningún problema.

Así puedes imprimir el RFC del SAT

Lo que muchos no saben es que también puedes Imprimir RFC SAT sin contraseña, lo que simplifica muchísimo cualquier procedimiento. En primer lugar, y si ya estabas registrado, debes de acceder a la página del SAT. Una vez que lo hayas hecho, encontrarás una opción llamada “Ejecutar en línea”. Accede a ella, y encontrarás la posibilidad de introducir el RFC y la firma electrónica, que debe estar vigente. Antes de presionar “Generar constancia” para poder imprimirlo, habrás de presionar en "buscar" si lo que necesitas es volver a imprimir acuses de trámites. Así de simple puedes conseguir imprimir tu RFC sin contraseña.

Ahora bien, quizás lo que necesites es reimprimir tu RFC sin contraseña, por lo que primero debes de recuperar la clave para poder acceder al SAT. Para ello debes acceder a la página habilitada por este servicio, en la cual hay un formulario que te permitirá recuperar tu contraseña del SAT. Debes seleccionar la opción de no poseer firma electrónica e introducir tu RFC, además del código captcha y pulsar en “Aceptar”. La propia página es la que te irá guiando por todo el proceso, de esta forma podrás, en primer lugar, recuperar la contraseña del S.A.T. y posteriormente poder imprimir de manera gratuita tu RFC, tanto en ese momento como más adelante. Esto te posibilitará poder realizar todos los trámites que necesites de una forma cómoda.

Aunque también cuentas con la posibilidad de realizar este tipo de trámites de manera presencial. Pero ya se sabe que esto es bastante incómodo, te hace perder mucho tiempo y probablemente tengas que solicitar permiso para ausentarte de tu trabajo. Si cuentas con la opción de realizarlo en línea y sin ningún coste para ti, saldrás ganando. La administración mexicana está poniendo todo de su parte para conseguir que la mayor parte de los trámites puedan realizarse de manera no presencial, para así evitar desplazamientos. Todo esto se ha ido acrecentando gracias al problema que supuso la pandemia, que restringió de manera notable las salidas domiciliarias. Recuerda que de manera presencial no se atiende sin cita, por lo que habrás de reservar antes de acudir a la oficina que te toque.

Quizás te estés preguntando si imprimir el RFC tiene un costo para ti. Debes saber que no, este trámite es totalmente gratuito y no te va a costar nada. Obtener el RFC puede realizarse desde que se es menor de edad, y si tienes obligaciones fiscales desde los 16 años. Siempre es interesante tener este registro cumplimentado desde lo antes posible y así tener que solicitarlo en el futuro con más prisas. Realizar la impresión de este trámite es gratuito, porque ya tendrás la impresora en tu domicilio para poder expedir el documento. Si no fuera posible, puedes acudir a cualquier establecimiento a que te la impriman con un coste mínimo.

El proceso de impresión de tu RFC gratuito es algo que no va a llevarte más de 15 minutos. Piensa en la gran cantidad de trámites que puedes realizar si lo tienes ya impreso. Para trabajar en nuestro país se trata de un requisito imprescindible, por lo que tenerlo siempre preparado facilita mucho cualquier tipo de tarea que tengamos que realizar. Si hemos encontrado una colocación, es mucho mejor tenerlo previsto que tener que solicitarlo a toda prisa. Trabajar de manera legal en México pasa siempre por tener el RFC, ya que permite que la relación entre trabajadores y la administración sea fluida, además de que esta tenga monitorizado de manera permanente a quienes reciben un salario.

Nuestro país ha ido consiguiendo un mayor grado de digitalización, que permite que gran parte de los trámites puedan hacerse de manera telemática. Es una manera de posibilitar que cualquier persona pueda solicitar un documento sin tener que desplazarse. Gracias a esta posibilidad, se acortan los tiempos de espera y se ahorra dinero, ya que acudir de una oficina a otra siempre supone una inversión de tiempo y dinero. Con esta información ya sabrás cómo imprimir de forma gratuita tu RFC y utilizarlo cuando lo necesites o te sea requerido. Un paso de gigante que hace cada vez al mundo burocrático mucho más pequeño.