Aguinaldo 2022: ¿Qué puedes hacer si no te lo pagan?

La fecha límite para que los trabajadores reciban el pago de su aguinaldo es el 20 de diciembre, según lo establecido por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Es importante que sepas que en caso de que en tu centro de trabajo no cumplan con el pago de esta prestación, tu patrón podría recibir una multa. De igual forma, puedes interponer una queja para que se te haga el pago correspondiente, te decimos cómo.

¿Qué hacer si no me pagan mi aguinaldo?

En caso de que un trabajador no reciba el pago de su aguinaldo, tiene la opción de acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o a los tribunales laborales.

Por su parte, la Profedet señala que los patrones que no cumplan con el pago del aguinaldo, lo depositen incompleto después de la fecha establecida, pueden recibir una multa que va de los 4,811 pesos (50 veces la UMA) a los 48,110 pesos (500 veces la UMA).

El pago del aguinaldo no tiene nada que ver con que un trabajador esté o no laborando en la fecha en que se deposita. Por otra parte, en caso de no hayan trabajado el año completo, podrán recibir la parte proporcional.

Finalmente, debes saber que como trabajador tienes hasta un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes que no te hicieron el pago del aguinaldo y recibir la asesoría necesaria.

