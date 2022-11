Aguinaldo 2022: Porcentaje de impuestos que quita el SAT

Desde el mes de noviembre, algunos trabajadores y pensionados recibirán el pago correspondiente al aguinaldo 2022, o por lo menos una parte de él, con la finalidad de anticipar sus compras de fin de año, o aprovechar las rebajas del Buen Fin, pero también el SAT se prepara para descontar los impuestos correspondientes a esta prestación.

Con la llegada del “dinerito extra” a finales de año, el Servicio de Administración Tributaria, informó cuáles serán las disposiciones para hacer el retiro de impuestos correspondiente, ya que en cada caso será diferente.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cómo puedes saber cuánto te toca de aguinaldo según los días trabajados, pues cada trabajador recibe una cantidad diferente dado al salario que adquiere.

¿Cuánto se paga de impuestos por el aguinaldo 2022?

El aguinaldo se paga a finales de año

Según indica el SAT, si recibes 30 mil pesos de aguinaldo 2022, por ejemplo, solo se pagarán el ISR de 27 mil 75 pesos, es decir, lo máximo que pueden retener, es el 35%; esto representa una cantidad significativa.

A la parte gravable del aguinaldo; esto quiere decir que la cantidad por la que sí se debe pagar impuesto, se le pueden aplicar varias fórmulas para el cálculo del pago de ISR por concepto de sueldo y aguinaldo, aunque generalmente el patrón opta por la que más le conviene a sus trabajadores.

Pese a todo, hay personas que no pagan ISR y según BBVA explica que las personas que no darán dinero, son aquellas que su aguinaldo 2022 no rebasa los 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que según el Inegi, es de 2 mil 925 pesos.

Te puede interesar: ¿Cuánto se debe pagar el aguinaldo 2022 y a quiénes le toca?

¿Cuándo llega el aguinaldo 2022?

Las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para hacer el depósito

El aguinaldo 2022 podría verse reflejado en noviembre ya que los patrones y empresas tienen hasta el 20 de diciembre para depositarlo; los jubilados del IMSS e ISSSTE son los primeros que verán reflejado este pago.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.