Aguinaldo 2022: ¿Cuándo se paga y cómo se calcula?

Una de las prestaciones que tienen la mayoría de los trabajadores en México, así como los pensionados del IMSS y del ISSSTE, es el aguinaldo.

Aquí te decimos cuándo se debe pagar y cómo puedes calcular el monto que te toca por ley.

¿Quiénes reciben aguinaldo?

En el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, se estipula que los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros, tienen derecho a recibir el aguinaldo 2022.

¿Cuánto me toca de aguinaldo?

La ley estipula que los patrones están obligados a dar 15 días de sueldo como aguinaldo a los que completaron un año de trabajo. Hay empresas donde los trabajadores reciben más de ese monto, pero por ningún motivo podrá ser menor a lo correspondiente a dos semanas de pago.

Si por algún motivo no llegaste al día de la entrega de este derecho, ya sea porque renunciaste o te despidieron, de todas formas tu patrón debe entregar el aguinaldo en tu finiquito. También si continúas en tu empresa, pero no has cumplido un año de trabajo, igual tienes derecho a recibirlo, aquí te decimos cómo calcular el aguinaldo, sigue estos pasos: