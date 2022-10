Afore: ¿Por qué algunas personas están perdiendo dinero?

Durante los últimos días ha surgido información de que los trabajadores que están dentro de una Afore en México han encontrado movimientos negativos en sus estados de cuenta, pero ¿a qué se debe esto y por qué están perdiendo dinero? Aquí te contamos.

¿Qué está pasando con las Afores en México?

De acuerdo con un comunicado de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), "Las minusvalías en las inversiones son una cuestión temporal y no afectan la pensión de los trabajadores en el largo plazo".

La asociación explica que después de 25 años de operación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se ha comprobado que los movimientos financieros internacionales y nacionales son transitorios y no representan y no representan un impacto de largo plazo en el ahorro de los trabajadores.

¿Qué es lo que están viendo los trabajadores en sus estados de cuenta?

En la columna de rendimientos se están viendo movimientos negativos, lo que ha causado alarma entre los trabajadores, pues consideran que la cantidad que aparece como negativa, es un dinero que dejaron de recibir, tal como se puede ver en este comentario en Twitter: "Me ha reportado en los últimos 9 meses puras pérdidas, ya van 100,000 pesos perdidos en rendimiento y no me Han resuelto. Traen su frase de ud disculpe".

¿Qué es lo que explica la Amafore?

La asociación comparte los siguientes puntos de interés para que los trabajadores guarden la calma:

1. Las minusvalías y plusvalías son movimientos naturales que se presentan en los estados de cuenta; los saldos que se presentan son equivalentes al valor del mercado actual y no al que tendrán al vencimiento.

2. Las minusvalías son temporales, las afores trabajan para que los trabajadores tengan más recursos de lo que aportaron a su cuenta.

3. Los datos indican que la migración a Siefores o Fondos Generacionales durante 2019, protegen a los trabajadores que están por jubilarse.

4. Las caídas y subidas abruptas en el mercado no implican efectos definitivos en el ahorro de los trabajadores

5. Si la Siefore presenta minusvalías, éstas sólo se hacen efectivas si el trabajador decide retirar el dinero, si no es indispensable, es mejor no hacerlo.

¿Se puede recuperar el SAR?

Según explica Amafore sí, pero se debe considerar lo siguiente:

1. El SAR independientemente de la volatilidad de los mercados a corto plazo, ha otorgado rendimientos atractivos a los trabajadores, actualmente más del 50% de los recursos administrados corresponden a rendimientos.

2. La caída del índice de precios de gestión del sistema se ha reducido, a finales de agosto fue de 6.5% desde su máximo histórico; el índice alcanzó un mínimo el 20 de junio y desde esa fecha se ha recuperado un 3%.

¿Cuál es la postura de la Amafore?

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) señala que "Las Afores estamos comprometidas con maximizar los recursos de los trabajadores al momento de la jubilación.

La estrategia de inversión a largo plazo hace que en momentos como el actual en el que los mercados financieros privilegian el corto plazo, los datos reportados no sean positivos. Sin embargo, reiteramos que esto no afecta las pensiones en el largo plazo".

Por último, solicitan a los usuarios a mantener la calma y contactar a su Afore si necesitan más información.