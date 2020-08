Afore Coppel: Consulta tu estado de cuenta en línea siguiendo estos sencillos pasos

Los ahorros para el retiro son un tema importante al momento de pensar en la vejez, pues no todas las personas cuentan con una cultura de ahorro, o bien no pueden llevarlo a cabo pues sus ingresos no les permiten hacerlo.

Por ello, a través de este artículo, te daremos a conocer los sencillos pasos para consultar el saldo de tu Afore Coppel, a fin de abonar un poco al conocimiento de tus saldos para que comieces a ahorrar, según tus estimaciones o planes a futuro.

Mantente al tanto del saldo en tu #AFORE recibiendo tu estado de cuenta a tu correo: pic.twitter.com/uiXvTFGBtp — CONSAR (@CONSAR_mx) July 30, 2020

Debes saber que las afore son empresas financieras debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que se especializan en el manejo de los ahorros para el retiro de los trabajadores.

Pasos para consultar saldo de afore Coppel

Al igual que otras afores del mercado, Coppel cuenta con un sistema de consultas de saldo digital, por medio del cual puedes conocer cuánto dinero tienes ahorrado para tu retiro, o bien cuánto tienes disponible para cualquier emergencia.

Por ello, aquí te dejamos estos sencillos pasos:

Primero debes crear una cuenta y para ello necesitas un correo electrónico y tu número de cliente. Al crear tu cuenta recibirás un correo electrónico para que la actives. Inicia sesión y ve a tu información personal. Ahora, ingresa tu número de cliente y fecha de nacimiento. Eso es todo, ¡ya puedes ver tu estado de cuenta!

Si diste tu correo electrónico en algunas de las sucursales de Afore Coppel, pueden crear tu cuenta de Coppel.com por ti y solo falta activarla, y para ello, solo debes ingresar al portal para poder hacerlo.

En caso de que no hayas recibido tu correo electrónico para verificar la cuenta, puedes llamar a Afore Coppel: 800-220-7735 o escribirle a su Chat. Ten a la mano tu número de cliente o tu correo electrónico para que puedan ayudarte.